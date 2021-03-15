Blizzard начала создавать новую игру: чем компания планирует удивлять

Кадр из Diablo Immortal / Blizzard

Судя по всему, кузнецам из Blizzard надоело почивать на лаврах существующих тайтлов. На днях компания объявила набор сотрудников для создания новой AAA-игры в жанре шутера от первого лица. И речь не про Overwatch.

Об открывшихся вакансиях объявил старший 3D-художник Blizzard Дэн Кокс. Всего компании нужно 16 новых сотрудников для работы над ещё не анонсированной многопользовательской игрой – они ищут художников, дизайнеров, инженеров, продюсеров и технических художников.

Как написано в оригинальном твите, они ищут людей для "ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ крутого неанонсированного проекта! ... Это лучший проект и команда, с которой я когда-либо работал". При этом в вакансии указан желательный опыт в шутерах, а игра выйдет на ПК и консолях.

На данный момент сложно говорить о принадлежность новой игры к какой-либо франшизе: это может быть как тайтл из существующей серии, так и совершенно новый IP. Вспоминается "замороженный" шутер от третьего лица во вселенной StarCraft, релиз которого был намечен на Xbox и PlayStation 2. Возможно, компания решила сделать ещё одну попытку? Как бы то ни было, узнаем через какое-то время.

К слову, не так давно старший вице-президент компании Аллена Адхама посетовал, что у Blizzard кончаются идеи для ремастеров, поэтому в будущем игроков ждет кое-что совершенно новое. В прошлом месяце в рамках онлайн-выставки BlizzConline компания анонсировала Diablo II: Resurrected, обновлённую версию культовой игры, а также Burning Crusade, обновление для классической версии World of Warcraft.

Трейлер Overwatch 2

Параллельно в недрах студии ведется работа над новыми частями Diablo и Overwatch. Обе игры выйдут не раньше 2022 года.