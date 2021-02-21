Blizzard показала новый трейлер Diablo IV и анонсировала новый класс

Blizzard показала новый класс Diablo IV / BlizzConline

Во время BlizzConline также был показан новый ролик горячо ожидаемой ролевой игры Diablo IV, в котором разработчики анонсировали новый класс – Разбойница (Rogue в англоязычном варианте).

Данный класс первые появился в первой Diablo, но его не было во второй и третьей части. В Diablo IV он будет в стартовом комплекте вместе с Варваром, Волшебницей и Друидом.

Разбойница бьёт по уязвимым местам врагов и отличается мобильностью, достигаемой за счёт использования специальных умений и комбо. "Разбойница — это ловкая универсальная воительница, специализирующаяся на приемах как ближнего, так и дальнего боя. Своим усиленным оружием и сериями мощных атак она одолеет любого врага, а смертельные яды и магия тьмы помогут ей без труда расправиться с демонами", – гласит описание разбойницы на официальном сайте

Diablo IV разрабатывается для консолей и персональных компьютеров. Игра пока не имеет точной даты выхода, но в 2021 году ее появления точно ждать не стоит.

Diablo IV - новый трейлер

Ранее другие мастера ролевых игр из Larian Studios анонсировали самое масштабное обновление для Baldur's Gate 3 и рассказали, что собираются серьёзно увеличить штат, чтобы быстрее развивать игру. Грядущий патч привнесёт в игру порядка пятидесяти тысяч обновлений – это столько же, сколько привнесли три предыдущих, вместе взятые.

Выход четвёртого патча состоится уже в самое ближайшее время. Старые сохранения будут несовместимы с новой версией игры. В данный момент Baldurs Gate 3 находится в раннем доступе – проект призван стать лучшей RPG, созданной Larian Studios.