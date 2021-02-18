В Baldur's Gate III грядет самое большое обновление и новый класс

Baldur's Gate III - подробности грядущего обновления / Larian Studios

Во время трансляции Panel from Hell 2 команда Larian Studios анонсировали самое масштабное обновление для Baldur's Gate 3 и рассказали, что собираются серьёзно увеличить штат, чтобы быстрее развивать игру.

Перво-наперво, следует отметить тот факт, что грядущий патч привнесёт в игру порядка пятидесяти тысяч обновлений – это столько же, сколько привнесли три предыдущих, вместе взятые.

Наиболее значимым нововведением 4-го патча является добавление седьмого игрового класса – Друидов. Ведущий системный дизайнер Ник Печенин и главный дизайнер правил D&D Джереми Кроуфорд рассказали, что, как и в оригинальной настольной игре, Друид может выбрать один из двух представленных Кругов: Земли и Луны. Каждый из них обладает собственными уникальным происхождением.

В арсенале друида более 30 заклинаний и способностей, а также способность перевоплощаться в восемь диких зверей: Глубинного рофа, Кошку, Лютого волка, Паука, Белого медведя и Аберранта. Каждая из 8 реализованных на данный момент форм имеет свои преимущества и позволит взглянуть на решение текущей задачи под новым углом.

По части механик были пересмотрены дайсы (прохождения проверок) и добавлена возможность жульнических бросков, обманывающая генератор случайных чисел в свою пользу. Было доработано взаимодействие между игроками в мультиплеере, изменена работа инвентаря (в него добавлена механика воровства у сопартийцев), а также персонажам была добавлена возможность бегства с поля боя. Также было значительно улучшено визуальное состояние кат-сцен, как по части освещения, так и ракурсов камеры.

Трейлер-анонс нового игрового класса

Полная запись трансляции

Выход четвёртого патча состоится уже в самое ближайшее время. Старые сохранения будут несовместимы с новой версией игры. В данный момент Baldurs Gate 3 находится в раннем доступе – проект призван стать лучшей RPG, созданной Larian Studios.