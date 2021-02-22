Blizzard раскрыла много новых подробностей об Overwatch 2

Blizzard раскрыла новые подробности Overwatch 2 / IGN

Как вы знаете, позапрошлой ночью состоялась ежегодная конференция BlizzCon, которую "Близзы" провели в онлайн-формате. Показывали не особо много всего, ремастеры, ремейки и дополнения.

Несмотря на отсутствие точной даты выхода и зрелищный трейлеров, студия-разработчик представила море новой информации об Overwatch 2. Игра выйдет не раньше 2022 года с новыми картами, механиками и расширенными PVE-режимами.

Разработка лора

По словам разработчиков, важной составляющей Overwatch 2 станет сюжет. Он выйдет далеко за рамки диалогов персонажей, пасхалок на картах, сюжетных событий раз в год и редких синематиков. В частности, короткометражка "Точка отсчета" стала отправным пунктом для этого. Здесь нам показывают воссоединение некоторых героев на фоне того как на мир надвигается очередное вторжение омников.

Разработчики хотят рассказать историю новой войны с омниками: кто за ней стоит, чем это грозит миру. Все наши любимые герои будут раскрыты намного глубже, нам покажут их жизнь и как они адаптируются к новым условиям борьбы со злом, когда Overwatch больше не может действовать открыто. Сама история покроет почти весь мир и станет мрачнее.

Для игры был прописан глобальный сюжет. В этот раз сценаристы вплотную работают с командой разработки – они следят и участвуют в процессе создания всех роликов. Даже основа сюжета создавалась через несколько итераций: сначала разработчики придумывали основу, затем сценаристы добавляли в неё детали, результат обсуждался, разработчики снова вносили правки и так далее. Подобный подход помог создать детально проработанный сюжет.

Кроме того, в Overwatch 2 нас ждет намного больше взаимодействий героев и окружающего мира. Для одних и тех же миссий можно будет выбрать разных героев, что повлияет на развитие сюжета задания и приведёт к новым диалогам. И это касается не только геймплея, но так же и вступительных и закрывающих роликов. Также появятся NPC, которые будут выполнять сюжетные функции.

Остается только пожелать удачи разработчикам, а всем нам терпения. Ведь должно получиться что-то очень крутое: "Это будето пять игр в одной", – говорит Скотт Лоулор. К тому же разработчики намекнули, что теперь они чаще будут делиться с нами подробностями о ходе разработки.

Новые карты

Разработчики также анонсировали две новые карты: Рим и Нью-Йорк. По их словам, на каждой из локаций будет реализована динамическая смена погодных условий.

Рим. Разработчики отмечают, что создавать свою версию Рима было довольно волнительно, ведь они хотели передать атмосферу романтики, но и так же вместе с ней мощную ауру архитектуры Старого Света. Над созданием данной карты работает художник, который привез из Рима тысячи фотографий. Как известно, в этом городе довольно большое количество античной архитектуры, поэтому разработчики пытались реализовать эту часть, но, чтобы это было в стиле Overwatch.

Нью-Йорк. В Нью-Йорке расположено множество уникальных зданий в стиле арт-деко из 20-х и 50-х годов прошлого века. Разработку данной карты начали с района, напоминающий Гринвич Виллидж (Greenwich Village). Здесь много различных маленьких магазинов, пожарная часть, пиццерия и прочие элементы, которые помогают людям узнать в этой карте Нью-Йорк. Такой подход к созданию карт разработчики называют уникальным.

Изменения системы боя

Разработчики проводят работу над тем, чтобы оружие всех персонажей ощущалось как можно более натурально. Решение данной задачи состоит из многих мелочей: визуальные эффекты, анимации, дизайн, звуки. Поэтому для достижения необходимого эффекта было улучшено не только оружие, но и вся остальная игра.

В сиквеле присутствует большое изменение, касающееся игровой системы вооружения. Была проведена работа над эхом и акустикой окружающей среды. Разработчики записали звуки стрельбы в различной обстановке: в открытых пространствах, в городской среде, в закрытых помещениях, узких туннелях и небольших комнатах.

С точки зрения шутера Overwatch 2 старается догнать современные проекты, поэтому привели в порядок отдачу, тряску, различные уведомления о попаданиях и прочие мелочи, которые в купе дают потрясающий опыт. Например, путём добавления дрожания камеры получилось достичь эффекта мощи и тяжести автомата Солдата-76.

Когда зашла речь о режимах игры, Джефф Каплан, директор Overwatch 2, всех заинтриговал тем, что скорее всего в соревновательном аспекте Overwatch 2 не будет карт с двумя контрольными точками, которые так не нравятся сообществу, и которые так сложно сбалансировать. Но будут другие новые режимы, так что нас не обделят.

Одна важная вещь, которую часто пропускают игроки в ожидании сиквела: Разработчики хотят, чтобы Overwatch 2 стал следующим шагом в развитии проекта, полноценной игрой, а не просто дополнением. "Это ни мелочь, ни надстройка к оригиналу. Это расширенная и улучшенная его замена. И, по-моему, это здорово" – заявил Джефф.

Задания героев

Задания героев – это по сути и есть PvE-режим, в котором мы будем прокачивать персонажа различными способами, выполняя множество миссий, в которых нам будет противостоять Нуль-сектор. По заявлениям разработчиков понять, что это за режим такой будет довольно сложно до тех пор, пока мы в него не поиграем. Справедливо, но мы попробуем.

Чтобы система с уровнями была жизнеспособной в игре должно быть очень много заданий. Примерно несколько сотен – это цель разработчиков на ближайшее время. Нам предстоит вступать в бой против разных противников на всех многопользовательских картах, которые есть (и которые будут в будущем), при этом на некоторых из них разработчики добавят новые области. Пример такой карты с дополнительной областью – Кингс Роу. Туда поместили новую улицу, на которой еще не бывал ни один игрок.

Тем временем Blizzard выпустила сборник своих первых хитов, в который вошли три классические игры компании: платформенная головоломка The Lost Vikings, аркадные боевые гонки Rock & Roll Racing и платформер Blackthrone.

Тройственный набор "Blizzard Arcade Collection" доступен уже сейчас на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (эксклюзивно на Battle.net).