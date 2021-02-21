Blizzard анонсировала и выпустила сборник своих первых хитов

Blizzard Arcade Collection / BlizzConline

Из хорошо забытого старого возвращается не только Diablo II. Издательство Blizzard в рамках онлайн-конференции BlizzConline представило сборник Blizzard Arcade Collection, в который вошли некоторые из первых игр компании.

В сборник вошли три классические игры компании: платформенная головоломка The Lost Vikings, аркадные боевые гонки Rock & Roll Racing и платформер Blackthrone.

Сборник содержит по два издания каждой игры:

Original Edition – это точно воссозданные версии старых проектов с некоторыми улучшениями игрового процесса, вроде возможности назначать клавиши и сохранить прохождение.

– это точно воссозданные версии старых проектов с некоторыми улучшениями игрового процесса, вроде возможности назначать клавиши и сохранить прохождение. В Definitive Edition входит весь контент оригинальных изданий, а также усовершенствованный режим совместной игры на одном экране, новые песни, обновлённая локализация и другие улучшения.

Тройственный набор "Blizzard Arcade Collection" доступен уже сейчас на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (эксклюзивно на Battle.net).

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift– довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.