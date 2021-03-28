Вийшов новий трейлер довгоочікуваної гри по Володарю перснів

Вийшов новий трейлер гри про Ґоллума по Володарю перснів / Daedalic

Компанія Daedalic Entertainment, творці прекрасної трилогії Deponia, опублікувала новий трейлер Lord of the Rings: Gollum – майбутньої гри по культовому всесвіту "Володаря перснів".

Ролик йде трохи менше ніж хвилину, але дає глядачеві більш детально поглянути на землі Мордора, ворогів і самого героя – колись Хоббіта Смеаґола, спраглого знову здобути свою красу.

Гра планується в жанрі стелс-екшен у стилі Prince of Persia. Ґоллум подорожує по Середзем'я, ховається від ворогів або вбиває їх. Графіка заснована на малюнках Джона Роналда Руела Толкіна – автора "Володаря перснів" та інших книг по світу Середзем'я. Розробники з Daedalic обіцяють "правдиво презентувати історію класичного всесвіту".

Відправляйтеся в небезпечну подорож, граючи за Ґоллума, який переслідує те єдине, що дорого для нього в житті. Залазьте, крадіться, уникайте небезпек і тримайтеся більш вигідних для себе місць. Голлум вправний і лукавий, але його роздирає роздвоєння особистості. Вам вирішувати, чи захопить Голлума темна сторона або йому вдасться зберегти іскру розуму того, що колись було Смеаголом – свідчить опис гри в Steam.

Реліз Lord of the Rings: Gollum раніше був перенесений – спочатку проєкт був запланований на 2021, але в підсумку охороняти свою красу ми зможемо тільки в наступному році.

Трейлер Lord of the Rings: Gollum

Паралельно в розробці знаходиться ще одна гра по не менш культовому всесвіту "Гаррі Поттера".

Гравцям вперше дадуть можливість створити свого героя, завдяки опрацьованому редактору персонажів, і відвідати величезну кількість різних уроків з міні-іграми, що підвищить параметри головного героя. Вихід Hogwarts Legacy також очікується у 2022 році.