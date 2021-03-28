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Вийшла It Takes Two – гру називають найкращим кооперативом наших днів

28 березня 2021, 15:02

Гру необхідно проходити в виключно в кооперативі – бажано за одним екраном, оскільки він завжди розділений на дві частини.

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Вийшла нова гра Юсефа Фареса It Takes Two / EA

Колишній кінорежисер і творець адвенчури Brothers: A Tale of Two Sons Юсеф Фарес оголосив про надходження в продаж своєї наступної вибухової пригоди під назвою It Takes Two.

Добра новина, що критики в захваті від гри: рейтинг під зав'язку наповненого різноманітними ідеями проєкту на сайті Metacritic – 90 зі 100, а рекомендують It Takes Two 91% з 48 оглядачів.

У Steam за It Takes Two просять 1199 грн – чимало для відносно низькобюджетного твору, але не варто забувати, що студія Hazelight не вимагає від аудиторії покупки двох копій заради можливості пограти разом: другому гравцеві досить отримати запрошення від власника ліцензійної копії. А якщо повної версії немає ні у кого з товаришів – хоча б пройти безплатний перший рівень і перевірити, чи гідна гра вкладення ваших кровних.

It Takes Two розповідає про Коді і Мей, у яких за довгі роки заміжжя зіпсувалися відносини. Їх дочка не хоче, щоб батьки розлучилися, і перетворює їх на ляльок. Вони потрапляють в чарівний світ, де їм належить впоратися з кризою. Пригодницький платформер заточений виключно під кооперативне проходження, а кожен рівень буде унікальним і запропонує гравцям нові ігрові механіки.

It Takes Two продається в Steam і Origin за 1199 грн, в PlayStation Store за 1399 грн і в Microsoft Store за 1199 грн. Передплатники EA Play Pro на PC можуть грати безплатно..

It Takes Two - проходження

Нагадаємо, що минулого тижня відбувся реліз фінального доповнення для шутера DOOM Eternal. У новому DLC Палач Рок буде прориватися до останньої цитаделі пекла, аби схлиснутися с Темним Лордом – найжорстокішим мешканцем пекла.

Поки невідомо, що планують робити id Software, Bethesda і Microsoft з DOOM – другу частину The Ancient gods рекламували мало не як фінал історії перезапуску 2016 року. Чи означає це, що в наступній DOOM нас чекає абсолютно новий протагоніст? Можемо тільки гадати. Протягом року гру, до речі, повинні випустити на PS5 і Xbox Series.

Steam Playstation 5 Xbox Series X It Takes Two
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