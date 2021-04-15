Свіже оновлення Google Chrome зробило браузер ще безпечнішим

Google випустила Chrome 90 / Google. Blog

Команда Google оновила браузер Chrome до версії 90 для користувачів Windows, macOS, Linux і мобільних пристроїв.

В апдейті є як візуальні нововведення, так і довгоочікувані функціональні – тепер Chrome автоматично завантажує всі URL-адреси через більш безпечний протокол HTTPS, що також має прискорити завантаження сайтів.

Наприклад, якщо в Chrome 89 або більш ранньої версії, користувач вручну вводить URL в адресному рядку Chrome, браузер спочатку перевіряє зв'язок з HTTP (незахищеною) версією вебсайту, а потім перенаправляє користувачів на HTTPS (безпечну) версію. Після застосування останнього оновлення Google Chrome 90 буде відразу пінгувати HTTPS-версію вебсайту замість незахищеного протоколу.

Google Chrome 90: що ще нового

В останній версії Chrome з'явився кодувальник формату відео AV1, розроблений для забезпечення кращої якості потокової передачі відео в різних формфакторах і на різних платформах;

Chrome отримав нову функцію управління вікнами, щоб спростити ідентифікацію декількох вікон браузера. Щоб отримати доступ до цієї функції, вам потрібно відкрити меню Chrome → "Додаткові інструменти" → "Вікно імені";

Chrome отримав новий API, заснований на чинному API пристрою WebXR, щоб поліпшити взаємодію браузера з AR. Використовуючи цей API та інформацію про буфер глибини, додатки на базі Chrome будуть краще розуміти середовище користувача;

Установник протоколу URL включений для поліпшення відповідності стандартам.

Chrome 90 випускається поступово і стане доступним для всіх користувачів найближчим часом. Вручну знайти оновлення можна наступним чином:

Відкрийте меню Chrome на панелі інструментів, натиснувши на значок з трьома точками в правому верхньому куті;

Виберіть "Довідка" → "Про браузер Google Chrome";

Натисніть "Оновити Google Chrome";

Перезапустіть браузер.

Раніше ми розповідали, як завантажувати файли та відвідувати вебсторінки в Chrome, які Google вважає небезпечними.