УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Windows 10 тепер можна запускати на Mac з M1: як це зробити

15 квітня 2021, 12:16

Підтримку ARM-процесорів додали в Parallels Desktop 16.5. Але є один нюанс – працює це поки лише з бета-версією Windows 10.

Windows 10
Windows 10 ARM на Mac з M1 / Microsoft

Компанія Corel випустила велике оновлення Parallels Desktop версії 16.5, де з'явилася нативна підтримка ARM-чіпів Apple Silicon і, отже, можливість запускати Windows 10 ARM на новітніх комп'ютерах Mac (M1).

Якщо коротко, що тепер будь-який власник Mac на чіпі M1 зможе запустити Windows 10. На цю мить все працює відмінно, однак не підтримуються x64 додатки (а таких більшість), але в найближчому майбутньому це обіцяють виправити.

В ході тестування нової версії компанія відзначила разючі поліпшення продуктивності та енергоефективність, ніж на версіях з чіпами Intel. Зокрема, йдеться про зниження енергоспоживання до 250% на Mac M1 в порівнянні з MacBook Air на базі Intel. До того ж заявлено приріст продуктивності до 60% в DirectX 11 і загальної швидкодії при запуску Windows 10 ARM на Mac з M1 до 30% в порівнянні з віртуальною машиною Windows 10 на MacBook Pro на базі Intel.

Оскільки Microsoft зараз не продає ARM-версію своєї операційної системи користувачам, а надає її виключно виробникам комп'ютерів, для запуску Windows 10 на Mac з чіпом M1 потрібно стати учасником програми тестування Insider Preview – для цього переходимо за посиланням і просто логінимося під своїм Microsoft-акаунтом.

Після схвалення заявки (це може зайняти якийсь час) потрібно завантажити безплатну бета-версію Windows 10 під ARM і встановити її через Parallels Desktop. Окрім підтримки Windows 10 on Arm, новітня версія ПО Parallels Desktop 16.5 також підтримує віртуалізацію дистрибутивів Linux, включаючи Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1 і Debian 10.7.

Windows 10 ARM на Mac з M1
Windows 10 ARM на Mac з M1 / Uspei.com

Раніше Microsoft зайнялася оновленням зовнішнього вигляду Windows 10. У тестової версії операційної системи з'явилися нові значки в Провіднику, кошику і теках документів.

Пізніше на цей рік у Microsoft заплановано реліз Windows 10x – полегшеного варіанту нинішньої Windows 10 для мобільних ПК. Очікується, що "нова вінда" не буде поширюватися окремо, на відміну від звичайної Windows 10 – отримати її в користування можна буде тільки при покупці ноутбука або настільного ПК під її управлінням.

Microsoft Windows Windows 10 MacBook
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Комбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильноКомбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильно Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворот Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо ДонбасуЛукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі

Останні новини

12:31
Що означає Лазарева субота і що робити в це свято
12:30
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
12:20
Без транзиту газу тарифи в Україні можуть зрости в 4 рази - Макогон Відео
12:05
Відведення військ Росії від кордонів України: головні факти та реакція Києва і Заходу Відео
12:00
У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19 Відео
Реклама
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:24
Українців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
Реклама
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти