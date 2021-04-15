Windows 10 тепер можна запускати на Mac з M1: як це зробити

Windows 10 ARM на Mac з M1 / Microsoft

Компанія Corel випустила велике оновлення Parallels Desktop версії 16.5, де з'явилася нативна підтримка ARM-чіпів Apple Silicon і, отже, можливість запускати Windows 10 ARM на новітніх комп'ютерах Mac (M1).

Якщо коротко, що тепер будь-який власник Mac на чіпі M1 зможе запустити Windows 10. На цю мить все працює відмінно, однак не підтримуються x64 додатки (а таких більшість), але в найближчому майбутньому це обіцяють виправити.

В ході тестування нової версії компанія відзначила разючі поліпшення продуктивності та енергоефективність, ніж на версіях з чіпами Intel. Зокрема, йдеться про зниження енергоспоживання до 250% на Mac M1 в порівнянні з MacBook Air на базі Intel. До того ж заявлено приріст продуктивності до 60% в DirectX 11 і загальної швидкодії при запуску Windows 10 ARM на Mac з M1 до 30% в порівнянні з віртуальною машиною Windows 10 на MacBook Pro на базі Intel.

Оскільки Microsoft зараз не продає ARM-версію своєї операційної системи користувачам, а надає її виключно виробникам комп'ютерів, для запуску Windows 10 на Mac з чіпом M1 потрібно стати учасником програми тестування Insider Preview – для цього переходимо за посиланням і просто логінимося під своїм Microsoft-акаунтом.

Після схвалення заявки (це може зайняти якийсь час) потрібно завантажити безплатну бета-версію Windows 10 під ARM і встановити її через Parallels Desktop. Окрім підтримки Windows 10 on Arm, новітня версія ПО Parallels Desktop 16.5 також підтримує віртуалізацію дистрибутивів Linux, включаючи Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1 і Debian 10.7.

Windows 10 ARM на Mac з M1 / Uspei.com

Раніше Microsoft зайнялася оновленням зовнішнього вигляду Windows 10. У тестової версії операційної системи з'явилися нові значки в Провіднику, кошику і теках документів.

Пізніше на цей рік у Microsoft заплановано реліз Windows 10x – полегшеного варіанту нинішньої Windows 10 для мобільних ПК. Очікується, що "нова вінда" не буде поширюватися окремо, на відміну від звичайної Windows 10 – отримати її в користування можна буде тільки при покупці ноутбука або настільного ПК під її управлінням.