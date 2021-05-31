Xiaomi показала рекордно швидку зарядку на 200 Вт – до 100% всього за 8 хвилин

Xiaomi показала рекодно швидку зарядку / Youtube

Компанія Xiaomi презентувала нову технологію швидкої зарядки HyperCharge. Потужність живлення по дроту становить 200 Вт, а без проводів – 120 Вт.

Для демонстрації компанія модернізувала флагманський Mi 11 Pro з акумулятором місткістю 4000 мАг. Всього за 44 секунди після підключення до кабелю USB-C смартфон набрав 10%, а цілком зарядився за вісім хвилин.

Якщо встановити його на підставку з бездротовою зарядкою, то для досягнення 10% йде одна хвилина, а для зарядки до 100% потрібно 15 хвилин, заявили представники компанії. У Xiaomi не розповіли, коли технологію HyperCharge почнуть застосовувати в комерційних пристроях, але в березні одне з джерел розповіло, що такий смартфон вийде до кінця поточного року.

Що це буде за телефон, не уточнюється. Орієнтовною датою релізу називається друга половина поточного року. Новий апарат нібито буде підтримувати не тільки дротову зарядку рекордної потужності, але також бездротову і реверсивну.

Раніше цього місяця компанія анонсувала свої нові флагманські навушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro. Вони отримали систему активного шумозаглушення, 11-міліметрові драйвери, Bluetooth 5.2 і автономність до 28 годин без шумодаву.