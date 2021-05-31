Xiaomi показала рекордно быструю зарядку на 200 Вт – до 100% всего за 8 минут

Xiaomi показала рекодно быструю зарядку / Reuters

Компания Xiaomi презентовала новую технологию быстрой зарядки HyperCharge. Мощность питания по проводу составляет рекородные 200 Вт, а без проводов – 120 Вт.

Для демонстрации компания модернизировала флагманский Mi 11 Pro с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Всего за 44 секунды после подключения к кабелю USB-C смартфон набрал 10%, а целиком зарядился за восемь минут.

Если установить его на подставку с беспроводной зарядкой, то для достижения 10% уходит одна минута, а для зарядки до 100% нужно 15 минут, заявили представители компании. В Xiaomi не рассказали, когда технологию HyperCharge начнут применять в коммерческих устройствах, но в марте один из источников сообщил, что такой смартфон выйдет до конца текущего года.

Что это будет за телефон, не уточняется. Ориентировочной датой релиза называется вторая половина текущего года. Новый аппарат якобы будет поддерживать не только проводную зарядку рекордной мощности, но также беспроводную и реверсивную.

Ранее в этом месяце компания представила свои новые флагманские наушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro. Они получили систему активного шумоподавления, 11-миллиметровые драйверы, Bluetooth 5.2 и автономность до 28 часов без шумодава.