Компания Xiaomi представила Pro и Ultra-версию флагмана Mi 11

Все главные детали Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro / Xiaomi

В рамках обещанной масштабной весенней презентации Xiaomi представила Mi 11 Ultra – самый мощный телефон компании, в котором компания реализовала все свои последние наработки и гордо назвала "королем Android".

А пару ему составил Mi 11 Pro, который внешне повторяет базовый Mi 11, но предлагает ряд улучшений по сравнению с младшей моделью.

Обе новинки получили изогнутый AMOLED-дисплей от Samsung диагональю 6.81 дюйма с защитным покрытием Сorning Gorilla Glass Victus, поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200×1400 точек. Сканер пальца интегрирован в нижнюю область, а фронталка на 20 Мп красиво врезана в угол.

Сверху – Mi 11 Ultra, а ниже – Mi 11 Pro:

Фишкой Mi 11 Ultra стал встроенный в блок камер дополнительный дисплей, который можно использовать в качестве окна предпросмотра для съёмки селфи на основную камеру. Также он умеет выводить время, заряд аккумулятора и поступающие уведомления.

Ещё одна интересная фишка новых флагманов – сверхбыстрая зарядка кремний-кислородной анодной батареи, которая похожа на те, что используются в современных электромобилях. Xiaomi утверждает, что такой аккумулятор имеет более высокую плотность хранения энергии и быстрее заряжается.

А еще они первые в мире получат систему охлаждения с тройным фазовым переходом – она использует новый органический углеводородный материал и улучшает теплопроводность якобы на 100%. Однако о реальной эффективности можно будет судить только после тестов.

Оба девайса работают на топовом процессоре Snapdragon 888 и оснащены стереодинамики Harman Kardon, USB-C, модулем NFC для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.2 и адаптером Wi-Fi 6E.

Стоимость Xiaomi Mi 11 Pro:

Xiaomi Mi 11 Pro (8+128 ГБ) — 4999 юаней (~21 299 грн)

Xiaomi Mi 11 Pro (8+256 ГБ) — 5299 юаней (~22 599 грн)

Xiaomi Mi 11 Pro (12+256 ГБ) — 5699 юаней (~24 299 грн)

Стоимость Xiaomi Mi 11 Ultra:

Xiaomi Mi 11 Ultra (8+256 ГБ) — 5999 юаней (~25 559 грн)

Xiaomi Mi 11 Ultra (12+256 ГБ) — 6499 юаней (~27 699 грн)

Xiaomi Mi 11 Ultra (12+512 ГБ) — 6999 юаней (~29 899 грн)

В продаже Mi 11 Pro и Ultra окажутся в ближайшее время. О поступлении телефонов на территории Украины будет сообщено дополнительно.