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Xiaomi предупредила о скором повышении цен на свои смартфоны

28 марта 2021, 16:19
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К слову, повышение цен может не ограничиться только одной компанией.

Смартфоны Xiaomi вырастут в цене / Reuters

В Сети появились выдержки из доклада старшего вице-президента Xiaomi Вана Сяна. В нём он рассказал о том, что из-за проблем с поставками комплектующих, цены на смартфоны компании могут скакнуть в цене.

Сейчас она [Xiaomi] старается удерживать их за счет оптимизации производственных процессов, но из-за глобального дефицита полупроводниковой продукции делать это становится все сложнее.

"Честно говоря, мы сделаем всё возможное, чтобы предложить потребителям лучшую цену, которую можем, но иногда приходится перекладывать часть увеличения расходов на потребителей", – сказал Ван Сян во время обсуждения отчета о доходах Xiaomi за четвертый квартал прошлого года.

Хотя изначально дефицит полупроводников затронул автомобильный рынок, сейчас он привел к нехватке микросхем практически во всех сферах и вызвал дефицит процессоров, видеокарт, игровых консолей и дисплеев. Теперь на очереди оказались и смартфоны.

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Учитывая, что Xiaomi зачастую предлагает свои устройства по весьма низким ценам, само собой, любые удорожания комплектующих для неё оказываются чувствительными. В случае брендов, которые зарабатывают на каждом смартфоне больше, ситуация может быть не столь критична, но подробностей мы в любом случае сейчас не знаем – повышение цен может не ограничиться одной компанией.

Аналитики считают, что дефицит полупроводников сохранится минимум до конца 2021 и неизбежно приведет к росту цен на потребительскую электронику. Он возник еще в самом начале пандемии, когда наблюдались массовые перебои с поставками компонентов. Напомним, что ранее в Сети уже появлялась информация, согласно которой производители вынуждены ждать по полгода поставки чипов Qualcomm из-за пресловутого дефицита.

Ранее на этой неделе Xiaomi привезла в Украину бюджетную серию Redmi Note 10. Новинки впервые в серии обзавелись AMOLED-матрицами вместо IPS, а "прошка" получила еще и 108-мегапиксельную камеру.

Xiaomi
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