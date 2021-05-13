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Xiaomi представила беспроводные наушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro

13 мая 2021, 15:34

Они получили систему активного шумоподавления, 11-миллиметровые драйверы, Bluetooth 5.2 и автономность до 28 часов без шумодава.

Xiaomi представила беспроводные наушники FlipBuds Pro / Xiaomi

Xiaomi представила свои новые флагманские наушники FlipBuds Pro с системой активного шумоподавления и поддержкой одновременного подключения нескольких устройств.

Новинка имеет черный глянцевый корпус и оснащена 11-миллиметровыми динамическими излучателями с сопротивлением 16 Ом и композитной диафрагмой. В компании утверждают, что модель прошла около 20 вариантов модификаций, чтобы обеспечить комфортное длительное ношение.

Работают FlipBuds Pro под управлением чипа Qualcomm QCC5151, который обеспечивает низкое энергопотребление и поддержку кодеков aptX Adaptive, SBC и AAC. Также здесь установлены три микрофона: один улавливает звук сзади, второй – спереди, а третий фокусируется на речи во время телефонных разговоров.

Активное шумоподавление заглушает звуки громкостью до 40 дБ и работает в трех режимах: повседневном, офисном и для путешествий. В дополнение есть прозрачный режим, позволяющий слышать окружение.

Благодаря Bluetooth 5.2 можно подключить одну пару к нескольким устройствами и быстро переключаться между ними, либо соединить две пары с одним смартфоном или ноутбуком, чтобы вдвоем слушать одну и ту же музыку или смотреть фильм.

Заявленное время автономной работы составляет 7 часов (5 часов с включённым шумоподавлением). Общее время автономной работы с учетом кейса составляет 28 и 22 часа соответственно. 5 минут подзарядки в данном кейсе обеспечат до двух часов непрерывного прослушивания, а на полное восполнение запаса энергии уйдет всего лишь 35 минут.

Xiaomi FlipBuds Pro поступят в продажу 21 мая 2021 года по розничной цене в 799 юаней (около 3420 грн). Apple AirPods Pro официально продаются в Украине по цене в 8299 грн.

Ранее стало известно, что цена на Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине оказалась самой высокой в мире – даже в Европе ультрафлагман дешевле. Смартфон в версии 12+256 ГБ оценили в 44 999 гривен. Для сравнения, в этой комплектации Mi 11 Ultra на китайском рынке стоит 6499 юаней (~27 999 грн).

Apple Xiaomi смартфоны Xiaomi AirPods Max
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