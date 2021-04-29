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Цена на Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине оказалась самой высокой в мире

29 апреля 2021, 20:00

Смартфон в версии 12+256 ГБ оценили в 44 999 гривен. Для сравнения, в этой комплектации Mi 11 Ultra на китайском рынке стоит 6499 юаней (~27 999 грн).

Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Ultra представлен в Украине / Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила в Украине свои новые продукты – флагманские смартфоны Mi 11 Ultra и Mi 11i. Продажи новинок стартуют во второй половине мая в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home и во всех официальных партнеров Xiaomi.

Если с бюджетным представителем линейки все более или менее очевидно, то цена на "король флагманов" Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине оказалась самой высокой в мире – даже в Европе ультрафлагман дешевле.

Смартфон в версии 12+256 ГБ [у нас будет доступна только одна версия] оценили в 44 999 гривен. Для сравнения, в этой комплектации Mi 11 Ultra на китайском рынке стоит 6499 юаней (~27 999 грн), а в Индии, где аппарат презентован относительно недавно, цена на версию 12+256 ГБ и вовсе составляет 70 000 рупий (~26 199 грн).

Более того, украинский ценник на ультрафлагман оказался даже выше, нежели в Европе, где за такую же комплектацию просят 1199 евро (~40 999 грн).

Напомним, что официальная презентация Xiaomi Mi 11 Ultra состоялась в марте этого года. Устройство получило изогнутый AMOLED-дисплей от Samsung диагональю 6.81 дюйма с защитным покрытием Сorning Gorilla Glass Victus, поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200×1400 точек. Сканер пальца интегрирован в нижнюю область, а фронталка на 20 Мп красиво врезана в угол.

Фишкой же Mi 11 Ultra стал встроенный в блок камер дополнительный дисплей, который можно использовать в качестве окна предпросмотра для съёмки селфи на основную камеру. Также он умеет выводить время, заряд аккумулятора и поступающие уведомления.

Ещё одна интересная фишка флагмана – сверхбыстрая зарядка кремний-кислородной анодной батареи, которая похожа на те, что используются в современных электромобилях. Xiaomi утверждает, что такой аккумулятор имеет более высокую плотность хранения энергии и быстрее заряжается.

Xiaomi Mi 11
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