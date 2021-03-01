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Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3

1 марта 2021, 15:00

Они подключаются при помощи Bluetooth 5.2, обладают поддержкой aptX, а также технологией отсечения шумов во время телефонных разговоров.

Xiaomi представила Redmi AirDots 3 / Gizmochina

Вслед за Xiaomi настала очередь и саббренду Redmi показывать свои флагманы первой половины 2021 года – третье поколение крайне популярных беспроводных наушников AirDots 3.

Дизайн новинки не претерпел серьезны изменений по сравнению с прошлым поколением, зато начинку осовременили, сохранив доступный ценник.

Стабильная работа и быстрое подключение обеспечиваются платформой Qualcomm QCC3040 и Bluetooth 5.2 вместо 5.0. Переход на новое поколение должен обеспечить более высокую скорость соединения и стабильность. Redmi AirDots 3 обладают поддержкой aptX, а также технологией отсечения шумов во время телефонных разговоров.

Из других особенностей следует отметить всплывающее окно в смартфонах, работающих под управлением оболочки MIUI, а также поддержку голосовых ассистентов Google и Siri. Как обещает производитель, новинка обеспечит до семи часов непрерывного воспроизведения, а кейс для зарядки с батареей на 600 мАч продлевает это время до 30 часов. Быстрое пополнение запаса доступно благодаря разъёму USB Type-C.

В Китае наушники начнут продавать четвертого марта за 199 юаней (около 850 грн), а позже они должны появиться и на AliExrpess. Будет доступно три цвета: синий (Starry Blue) розовый (Pink) и белый (Magnolia White).

Ранее в этом году китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене. Помимо дизайна, напоминающего наушники от Apple, Meizu Pop Pro предлагают автономность до 20 часов и продвинутую систему шумоподавления.

Наушники оснащены 10-мм динамиками и обеспечивают до шести с половиной часов музыки или до четырех с включенным шумодавом. Общее время автономной работы с учетом подзарядок от кейса составляет 20 часов. Также Meizu Pop Pro получила функцию быстрого сопряжения со смартфонами после изъятия устройства из зарядного кейса, сенсорное управление и подключение в один клик.

Купить Meizu Pop Pro можно на различных торговых площадках по типу AliExpress от 2100 грн.

Xiaomi Xiaomi Redmi K30S
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