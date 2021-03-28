Xiaomi попередила про підвищення цін на свої смартфони у майбутньому

Смартфони Xiaomi зростуть в ціні / Reuters

У Мережі з'явилися витяги з доповіді президента Xiaomi Вана Сяна. У ньому він розповів про те, що через проблеми з постачання комплектуючих, ціни на смартфони компанії можуть скакнути в ціні.

Зараз вона [Xiaomi] намагається утримувати їх коштом оптимізації виробничих процесів, але через глобальний дефіцит напівпровідникової продукції робити це стає все складніше.

"Чесно кажучи, ми зробимо все можливе, щоб запропонувати споживачам найкращу ціну, яку можемо, але іноді доводиться перекладати частину збільшення витрат на споживачів", – сказав Ван Сян під час обговорення звіту про доходи Xiaomi за четвертий квартал минулого року.

Хоча спочатку дефіцит напівпровідників торкнувся автомобільний ринок, зараз він привів до нестачі мікросхем практично у всіх сферах і викликав дефіцит процесорів, відеокарт, ігрових консолей і дисплеїв. Тепер на черзі опинилися і смартфони.

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З огляду на те, що Xiaomi часто пропонує свої пристрої за досить низькими цінами, само собою, будь-які подорожчання комплектуючих для неї виявляються чутливими. У разі брендів, які заробляють на кожному смартфоні більше, ситуація може бути не настільки критична, але подробиць ми в будь-якому випадку зараз не знаємо – підвищення цін може не обмежитися тільки однією компанією.

Аналітики вважають, що дефіцит напівпровідників збережеться мінімум до кінця 2021 і неминуче призведе до зростання цін на споживчу електроніку. Він виник ще на самому початку пандемії, коли спостерігалися масові перебої з поставками компонентів. Нагадаємо, що раніше в Мережі вже з'являлася інформація, згідно з якою виробники змушені чекати по пів року постачання чіпів Qualcomm через горезвісний дефіцит.

Раніше на цьому тижні Xiaomi привезла в Україну бюджетну серію Redmi Note 10. Новинки вперше в серії охазяйнувалися AMOLED-матрицями замість IPS, а "прошка" отримала ще й 108-мегапіксельну камеру.