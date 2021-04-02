Youtube відмовляється від дизлайків / The Hill

Популярна відеоплатформа Youtube перестане показувати дизлайки - таким чином компанія хоче пощадити почуття творців контенту, щоб менше травмувати їх дизлайками, пише пресслужба

У компанії відразу попередили, що поки це лише експеримент, і дізлайки будуть відключати не всім, а лише частині користувачів. Для інших - поки що буде все як і раніше: всі лайки і дізлайки залишаться на місцях.

За яким критерієм обиратимуть учасників цього експерименту, Youtube поки що не повідомляє. Можливо, за територіальним, і дизлайки відключать для громадян окремих країн. Можливо, відбір відбуватиметься за тематикою контенту. Загалом, поки що можна лише здогадуватися про це.

При цьому не відключається й сама можливість поставити дизлайк. Відвідувачі як і раніше зможуть висловити з його допомогою своє несхвалення того чи іншого матеріалу. Однак бачити ці дизлайки зможе лише автор відео, а іншим вони будуть недоступні, повідомляють у Youtube. Крім того, дизлайки впливатимуть на видачу відео іншим користувачам.

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