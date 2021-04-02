Youtube отказывается от дизлайков

В компании Youtube подумывали о том, чтобы вообще отключить возможность ставить лайки и дизлайки, однако пока от этой мысли отказались.
Популярная видеоплатформа Youtube перестанет показывать дизлайки - таким образом компания хочет пощадить чувства создателей контента, чтобы меньше травмировать их дизлайками, пишет пресс-служба
В компании сразу предупредили, что пока это лишь эксперимент, и дизлайки будут отключать не всем, а лишь части пользователей. Для остальных - пока будет все по-прежнему: все лайки и дизлайки останутся на местах.
По какому критерию будут выбирать участников этого эксперимента, Youtube пока не сообщает. Возможно, по территориальному, и дизлайки отключат для граждан отдельных стран. Возможно, отбор будет идти по тематике контента. В общем, пока можно лишь предполагать об этом.
При этом не отключается сама возможность поставить дизлайк. Посетители по-прежнему смогут высказать с его помощью свое неодобрение того или иного материала. Однако видеть эти дизлайки сможет лишь автор видео, а остальным они будут недоступны, сообщают в Youtube. Кроме того, дизлайки будут влиять на выдачу видео другим пользователям.
В Youtube рассматривали разные способы борьбы с "накручиванием" дизлайков.
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Пока остановились на компромиссном варианте: дать возможность всем высказать свое неодобрение контентом, но при этом показывать результат этого неодобрения лишь автору видео.
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