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"Живые комнаты" приходят в Instagram – соцсеть запустила новую функцию

1 марта 2021, 20:41

Социальная сеть объявила о запуске функции Live Rooms, которая позволяет создавать прямой эфир с участием до четырёх человек.

Instagram / TechCrunch
Instagram представила функцию Live Rooms / TechCrunch

Популярная социальная сеть Instagram запускает новую функцию Live Rooms ("Живые комнаты"), которая позволяет пользователям выходить в прямой видео эфир с участием до четырех человек. Ранее трансляцию можно было вести лишь вдвоём.

Команда Instagram надеется, что Live Rooms откроет больше творческих возможностей, к примеру, пользователи смогут проводить ток-шоу в прямом эфире, интервью, джем-сейшены и многое другое.

Как запустить Live Rooms:

  1. Откройте Instagram и сделайте свайп вправо;
  2. Выберите опцию "Прямой эфир", добавьте заголовок комнаты и гостей, нажав на иконку камеры с крестиком;
  3. Подождите, когда к вам подключатся гости.

Как телеведущий, вы можете добавить до трех гостей одновременно или одного за другим. Например, вы можете начать с двух гостей, а позже добавить в качестве третьего участника неожиданного гостя. Общение с несколькими гостями – отличный способ расширить свою аудиторию, так как подписчики гостей также могут получать уведомления.

По соображениям безопасности, любой юзер, заблокированный кем-либо из участников чата, не будет иметь доступа к эфиру. Во время прямых трансляций организаторы также могут блокировать комментарии и использовать для них фильтры.

Для пользователей по всему миру Live Rooms будут доступны в ближайшее время. Напомним, что ранее в Instagram появились исчезающие сообщения – теперь можно общаться в специальном режиме, покидая который вся переписка исчезает.

Instagram
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