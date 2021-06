Заборонену в Україні гру Tell Me Why безплатно роздають в Steam і на Xbox

Tell Me Why безплатно роздають на PC і Xbox / DONTNOD

Компанія Microsoft на честь місяця гордості (Prime Month) організувала безплатну роздачу Tell Me Why – першої високобюджетної в історії гри з трансгендером у головній ролі.

Забрати інтерактивну драму в трьох епізодах можна в Steam і Microsoft Store для Xbox і Windows 10, проте в Україні і безлічі інших країн гру не випускали – офіційно причину ніколи не називали, але найімовірніше справа в пропаганді нетрадиційних сексуальних відносин.

Як забрати гру на Xbox:

Щоб її забрати не потрібно підписка Xbox Live Gold. Просто перейдіть на американську версію сторінки з грою в Microsoft Store за посиланням і заберіть гру до себе на обліковий запис.

Як забрати гру на ПК:

Включаємо VPN на потрібну валюту, додаємо будь-який продукт в кошик. У кошику з'являється вибір країни (міняємо країну на потрібну нам). Заходимо на сторінку Tell Me Why після або на сторінку Sub. Гра повинна бути доступна для покупки.

Tell My Why дебютувала в серпні 2020 року, а наступні два епізоди вийшли у вересні. За створення гри відповідали французи зі студії Dontnod, які прославилися в широких колах ігрової громадськості підлітковою ігросерією Life is Strange. Критики, до речі, високо оцінили тайтл, похваливши розробників за сюжетну складову і розкриття складної теми, що стосується меншин.

Раніше на цьому тижні в Україні відкрилися попередні замовлення на DualSense в червоному і чорному кольорах. Ціна чорної версії контролера не відрізняється від білої – вона становить 2099 грн. Червона модель контролера дорожче на 200 грн – її можна купити за 2299 грн.

Продажі почнуться 18 червня.