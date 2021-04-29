Популярна багатокористувацька гра World of Tanks вийшла в Steam

World of Tanks вийшла в Steam / Wargaming

У цифровому магазині компанії Valve Steam відбувся реліз мультиплеєрного танкового екшену World of Tanks – через майже 11 років після початкового релізу.

На цю мить у World of Tanks в Steam "змішані" відгуки, з яких тільки 42% позитивні. Багато гравців скаржаться на те, що поточний профіль зі своїм прогресом не можна перенести в Steam – для запуску треба створити новий обліковий запис.

Розробники з Wargaming пояснили це тим, що спочатку World of Tanks не розроблялася як гра для декількох цифрових майданчиків на ПК. Унаслідок цього будь-яка синхронізація або перенесення прогресу з єдиного облікового запису WG в Steam офіційно неможлива. Хоча на прикладі World of Warplanes подібні обхідні шляхи існували, нехай в напівлегальному вигляді.

В іншому ж відмінностей від оригінальної версії немає – нові користувачі отримають доступ до всього контенту World of Tanks, включаючи десятки бойових локацій, різноманітні режими і івенти, а, головне, величезний парк техніки, представлений в п'яти класах, кожен з яких пропонує особливі ігрові можливості, – відзначили розробники.

Трейлер World of Tanks

Нагадаємо, що початковий реліз World of Tanks відбувся в серпні 2010 року – у F2P-екшені гравці беруть участь в мультиплеєрних битвах з використанням танків. Як зазначає Wargaming, загальна кількість гравців у WoT по всьому світу досягла 160 мільйонів, а сама гра отримала чотири нагороди Golden Joystick і встановила кілька рекордів Гіннеса.

Тим часом в танковому симуляторі проходить тематичний івент з нагородами для гравців, під час якого вони можуть отримати екіпаж, який складається з персонажів аніме Girls und Panzer.