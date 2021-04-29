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Знаменитая многопользовательская игра World of Tanks вышла в Steam

29 апреля 2021, 15:04

На данный момент у мультиплеерного экшена только 42% положительных отзывов – многие игроки недовольны отсутствием переноса своего старого профиля.

World of Tanks
World of Tanks вышла в Steam / Wargaming

В цифровом магазине компании Valve Steam состоялся релиз мультиплеерного танкового экшена World of Tanks – спустя почти 11 лет после первоначального релиза.

На данный момент у World of Tanks в Steam "смешанные" отзывы, из которых только 42% положительные. Многие игроки жалуются на то, что текущий профиль со своим прогрессом нельзя перенести в Steam – для запуска надо создать новый аккаунт.

Разработчики из Wargaming объяснили это тем, что изначально World of Tanks не разрабатывалась как игра для нескольких цифровых площадок на ПК. Как результат, какая-либо синхронизация или перенос прогресса из единого аккаунта WG в Steam официально невозможна. Хотя на примере World of Warplanes подобные обходные пути существовали, пускай в полулегальном виде.

В остальном же отличий от оригинальной версии нет – новые пользователи получат доступ ко всему контенту World of Tanks, включая десятки боевых локаций, разнообразные режимы и ивенты, а, главное, огромный парк техники, представленный в пяти классах, каждый из которых предлагает особые игровые возможности, – отметили разработчики.

Трейлер World of Tanks

Напомним, что первоначальный релиз World of Tanks состоялся в августе 2010 года – в F2P-экшене игроки участвуют в мультиплеерных битвах с использованием танков. Как отмечает Wargaming, общее количество игроков в WoT по всему миру достигло 160 миллионов, а сама игра получила четыре награды Golden Joystick и установила несколько рекордов Гиннеса.

В настоящий момент в танковом симуляторе проходит тематический ивент с наградами для игроков, во время которого они могут получить экипаж, состоящий из персонажей аниме Girls und Panzer.

World of Tanks
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