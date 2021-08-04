15 років в'язниці за бойову гранату: у поліції розповіли деталі захоплення Кабміну ветераном АТО

Володимир Прохнич / Facebook затриманого

Володимиру Прохничу, ветерану АТО у складі добровольчого батальйону "Айдар", який вранці 4 серпня 2021 року увірвався в будівлю Кабміну з гранатою, загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Про це на екстреному брифінгу в урядовому кварталі Києва заявив керівник Національної поліції України Ігор Клименко.

"Однозначно скоєно злочин, кримінальне провадження буде відкрито за чотирма статтями. Одна, найважча -147 ККУ (захоплення заручників) - передбачає до 15 років", ‒ повідомив правоохоронець.

Також Клименко розповів деякі деталі інциденту:

Переговори з Прохничем про здачу в руки поліції вів його товариш. Тривали вони близько 10 хвилин;

Прохнич під час АТО був двічі поранений;

Граната в його руках була бойовою.

Наразі на місці тривають слідчі дії. Рух по всьому урядовому кварталу перекрито.

Також повідомляється, що суд над Володимиром Прохничем правоохоронці хочуть влаштувати вже завтра, 5 серпня.

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Нагадаємо, раніше, вранці в середу, 4 серпня, близько 10:00 за київським часом, до будівлі Кабміну увірвався з гранатою чоловік.

Пізніше з'ясувалося, що він - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар". Ніс службу в АТО в районі Щастя Луганської області.

Також відомо, що в минулому Володимир Прохнич був нагороджений тодішнім президентом країни Петром Порошенком орденом "За мужність" третього ступеня.