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15 лет тюрьмы за боевую гранату: в полиции рассказали детали захвата Кабмина ветераном АТО

4 августа 2021, 12:06

"Однозначно совершено преступление, уголовное производство будет открыто по 4 статьям" - именно так описал ситуацию главный коп Украины Игорь Клименко.

Прохнич
Владимир Прохнич / Facebook задержанного

Владимиру Прохничу, ветерану АТО в составе добровольческого батальона "Айдар", который утром 4 августа 2021 года ворвался в здание Кабмина с гранатой, грозит до 15 лет тюремного заключения. Об этом на экстренном брифинге в правительственном квартале Киева заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Однозначно совершено преступление, уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них, самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников) - предусматривает до 15 лет", ‒ сообщил правоохранитель.

Также Клименко рассказал некоторые детали инцидента:

  • Переговоры с Прохничем о сдаче в руки полиции вел его товарищ. Продлились они около 10 минут;
  • Прохнич во время АТО был дважды ранен;
  • Граната в его руках была боевой.

Сейчас на месте продолжаются следственные действия. Движение по всему правительственному кварталу перекрыто.

Также сообщается, что суд над Владимиром Прохничем правоохранители хотят устроить уже завтра, 5 августа.

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Напомним, ранее, утром в среду, 4 августа, около 10:00 по киевскому времени, к зданию Кабмина ворвался с гранатой мужчина.

Позже выяснилось, что он - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". Нес службу в АТО в районе Счастья Луганской области.

Также известно, что в прошлом Владимир Прохнич был награжден тогдашним президентом страны Петром Порошенко орденом "За мужество" третьей степени.

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