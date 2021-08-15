40 людей на ходу грабували товарні потяги: в Україні поліція знешкодила небезпечну банду

Зловмисники викрадали вугілля та добрива, коли потяги стояли на залізничній станції, або ж безпосередньо під час руху товарних складів.
Поліцейські викрили велику банду злочинців, яка прямо на ходу обкрадала товарні потяги. Як повідомляється на сайті Нацполіції, угруповання промишляло на Придніпровській залізниці.
Банда виявилася досить великою - в неї входили близько сорока чоловік. Здобиччю зловмисником ставали в основному вугілля і мінеральні добрива. Масштаби розкрадань теж були немаленькі. Протягом одного дня злочинці крали від п'яти до тридцяти тонн вантажів.
Як вдалося встановити під час досудового розслідування, банду сколотив 34-річний житель Запорізької області. У його структуру входили три злочинні групи. Крім цього, в крадіжках були задіяні співробітники воєнізованої охорони філії Придніпровської залізниці.
Зловмисники викрадали вугілля та добрива, коли потяги стояли на залізничній станції, або ж безпосередньо під час руху товарних складів. Доходи від крадіжок злочинці передавали представникам криміналітету ‒ "смотрящим".
Організатору та п'ятнадцяти учасникам злочинної банди правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.
Дюжину фігурантів затримали за статтею 208. Затриманим загрожує тюремний термін до 12 років і конфіскація майна.
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Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області невідомі влаштували напад на приміський поїзд № 6505 сполученням Знам'янка-Т. Шевченка. Інцидент стався на перегоні Фундукліївка — Цибулеве.
Зловмисники заблокували рух електрички і розбили скло в дверях одного з вагонів
На місце події викликали поліцейських, але зловмисники на той час встигли сховатися.