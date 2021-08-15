40 людей на ходу грабували товарні потяги: в Україні поліція знешкодила небезпечну банду

В Україні поліція знешкодили небезпечну банду / Нацполіція

Поліцейські викрили велику банду злочинців, яка прямо на ходу обкрадала товарні потяги. Як повідомляється на сайті Нацполіції, угруповання промишляло на Придніпровській залізниці.

Банда виявилася досить великою - в неї входили близько сорока чоловік. Здобиччю зловмисником ставали в основному вугілля і мінеральні добрива. Масштаби розкрадань теж були немаленькі. Протягом одного дня злочинці крали від п'яти до тридцяти тонн вантажів.

Як вдалося встановити під час досудового розслідування, банду сколотив 34-річний житель Запорізької області. У його структуру входили три злочинні групи. Крім цього, в крадіжках були задіяні співробітники воєнізованої охорони філії Придніпровської залізниці.

Зловмисники викрадали вугілля та добрива, коли потяги стояли на залізничній станції, або ж безпосередньо під час руху товарних складів. Доходи від крадіжок злочинці передавали представникам криміналітету ‒ "смотрящим".

Організатору та п'ятнадцяти учасникам злочинної банди правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

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