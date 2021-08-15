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40 человек на ходу грабили товарные поезда: в Украине полиция обезвредила опасную банду

15 августа 2021, 12:09
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Злоумышленники похищали уголь и удобрения, когда поезда стояли на железнодорожной станции, либо же непосредственно во время движения товарных составов.

Поезд
В Украине полиция обезвредили опасную банду / Нацполиция

Полицейские разоблачили крупную банду преступников, которая прямо на ходу обворовывала товарные поезда. Как сообщается на сайте Нацполиции, группировка промышляла на Приднепровской железной дороге.

Банда оказалась довольно большой ‒ в нее входили около сорока человек. Добычей злоумышленником становились в основном уголь и минеральные удобрения. Масштабы хищений тоже были немаленькие. В течение одного дня преступники крали от пяти до тридцати тонн грузов.

Как удалось установить во время досудебного расследования, банду сколотил 34-летний житель Запорожской области. В его структуру входили три преступные группы. Помимо этого, в кражах были задействованы сотрудники военизированной охраны филиала Приднепровской железной дороги.

Злоумышленники похищали уголь и удобрения, когда поезда стояли на железнодорожной станции, либо же непосредственно во время движения товарных составов. Доходы от краж преступники передавали представителям криминалитета ‒ "смотрящим".

Организатору и пятнадцати участникам преступной банды правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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Дюжину фигурантов задержали по статье 208. Задержанным грозит тюремный срок до 12 лет и конфискация имущества.

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Напомним, ранее в Кировоградской области неизвестные устроили нападение на пригородный поезд № 6505 сообщением Знаменка - Т. Шевченко. Инцидент произошел на перегоне Фундуклеевка — Цибулево.

Злоумышленники заблокировали движение электрички и разбили стекло в дверях одного из вагонов

На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленники к тому времени успели скрыться.

новости Днепра полиция движение поездов
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