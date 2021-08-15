40 человек на ходу грабили товарные поезда: в Украине полиция обезвредила опасную банду

Злоумышленники похищали уголь и удобрения, когда поезда стояли на железнодорожной станции, либо же непосредственно во время движения товарных составов.
Полицейские разоблачили крупную банду преступников, которая прямо на ходу обворовывала товарные поезда. Как сообщается на сайте Нацполиции, группировка промышляла на Приднепровской железной дороге.
Банда оказалась довольно большой ‒ в нее входили около сорока человек. Добычей злоумышленником становились в основном уголь и минеральные удобрения. Масштабы хищений тоже были немаленькие. В течение одного дня преступники крали от пяти до тридцати тонн грузов.
Как удалось установить во время досудебного расследования, банду сколотил 34-летний житель Запорожской области. В его структуру входили три преступные группы. Помимо этого, в кражах были задействованы сотрудники военизированной охраны филиала Приднепровской железной дороги.
Злоумышленники похищали уголь и удобрения, когда поезда стояли на железнодорожной станции, либо же непосредственно во время движения товарных составов. Доходы от краж преступники передавали представителям криминалитета ‒ "смотрящим".
Организатору и пятнадцати участникам преступной банды правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Дюжину фигурантов задержали по статье 208. Задержанным грозит тюремный срок до 12 лет и конфискация имущества.
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Напомним, ранее в Кировоградской области неизвестные устроили нападение на пригородный поезд № 6505 сообщением Знаменка - Т. Шевченко. Инцидент произошел на перегоне Фундуклеевка — Цибулево.
Злоумышленники заблокировали движение электрички и разбили стекло в дверях одного из вагонов
На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленники к тому времени успели скрыться.