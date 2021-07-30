В Полтавской области столкновение поезда и грузовика: в Укрзализныце заявили о задержке ряда рейсов

Из-за ночной аварии у станции Решетиловка задерживаются поезда в направлении Харьков – Киев – Харьков.
В Полтавской области у станции Решетиловка произошло столкновение поезда с грузовиком, который перевозил комбайн. В результате происшествия пострадала дежурная по железнодорожному переезду – женщину госпитализировали. Движение ж/д транспорта было ограничено около двух часов, из-за чего вынужденно опаздывают поезда Харьков – Киев – Харьков.
Как сообщает Telegram-канал Pvp.Poltava, авария случилась в пятницу, 30 июля, в 02:51. Жертв нет. Пострадала дежурная по железнодорожному переезду, женщину госпитализировали.
На месте аварии работали железнодорожники. Движение у места происшествия было восстановлено по парной колее.
Согласно данным полиции Полтавской области, 56-летний водитель грузового автомобиля Daf на трале перевозил комбайн и выехал на железнодорожный переезд в селе Покровское Решетиловской общины, в результате чего случилась авария: товарный поезд столкнулся с перевозившим комбайн тралом. Транспортные средства были повреждены.Читайте такжеНа Закарпатье пассажирский поезд протаранил фуру: много пострадавших
На участке, где случилось происшествие, движение железнодорожного транспорта было ограничено в течение приблизительно двух часов.
Укрзализныця уточнила, что по состоянию на 12:00 задерживается прибытие следующих поездов:
- №20 Попасная - Киев (задержка составила 4 часа 30 минут);
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 20 минут);
- №125 Константиновка - Киев (задержка составила 3 часа)
- №17 Харьков - Ужгород (задержка составила 1 час 45 минут);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 1 час).
Как сообщал Главред, 28 июля в Николаевской области произошел пожар в поезде, направлявшемся из Киева в Херсон. Из-за чрезвычайного происшествия было отцеплено 9 вагонов, в которых находилось 60 пассажиров.