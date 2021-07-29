Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

Из-за возгорания заднего отсека тягового тепловоза отцепили 9 вагонов, в которых ехали 60 человек / Главное управление ГСЧС в Николаевской области

Поздно вечером в четверг, 28 июля, в Николаевской области случилось возгорание поезда Интерсити Киев – Херсон. Загорелся задний отсек тягового тепловоза. По причине чрезвычайного происшествия от поезда отцепили 9 вагонов, в которых находились 60 пассажиров. Пожар был ликвидирован спустя 30 минут. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает ГСЧС, информация о пожаре на поезде поступила в 21:25. На место происшествия были отправлены два пожарно-спасательных отделения.

Спасатели установили возгорание заднего отсека тягового тепловоза. Масштаб пожара – 6 квадратных метров. Пожарным удалось за 30 минут потушить огонь. Детали происшествия и причины возгорания выясняются.

Причины возгорания на поезде Киев - Херсон выясняются / Главное управление ГСЧС в Николаевской области

По причине пожара в тепловозе в вынужденном порядке отцепили 9 вагонов, в которых находился 71 человек. Среди них около 60 пассажиров поезда Киев – Херсон.

В 22:11, когда были проведены все мероприятия, поезд отправили на станцию в Николаев. Уже в 22:57, после того, как сформировали новый поезд, он был отправлен по конечному маршруту в Херсон.

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Пострадавших и жертв нет.

Напомним, 10 июля под Киевом на участке Васильков – Боярка сошел с рельс хозяйственный поезд. Из-за аварии ряд поездов курсировали по своим маршрутам с опозданием.

Выяснилось, что по причине ЧП под Киевом в конечные пункты своего назначения вынуждены были прийти с опозданием 14 пассажирских поездов.