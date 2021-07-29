Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

Причиной пожара стало возгорание заднего отсека тягового тепловоза.
Поздно вечером в четверг, 28 июля, в Николаевской области случилось возгорание поезда Интерсити Киев – Херсон. Загорелся задний отсек тягового тепловоза. По причине чрезвычайного происшествия от поезда отцепили 9 вагонов, в которых находились 60 пассажиров. Пожар был ликвидирован спустя 30 минут. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщает ГСЧС, информация о пожаре на поезде поступила в 21:25. На место происшествия были отправлены два пожарно-спасательных отделения.
Спасатели установили возгорание заднего отсека тягового тепловоза. Масштаб пожара – 6 квадратных метров. Пожарным удалось за 30 минут потушить огонь. Детали происшествия и причины возгорания выясняются.
По причине пожара в тепловозе в вынужденном порядке отцепили 9 вагонов, в которых находился 71 человек. Среди них около 60 пассажиров поезда Киев – Херсон.
В 22:11, когда были проведены все мероприятия, поезд отправили на станцию в Николаев. Уже в 22:57, после того, как сформировали новый поезд, он был отправлен по конечному маршруту в Херсон.
Пострадавших и жертв нет.
Напомним, 10 июля под Киевом на участке Васильков – Боярка сошел с рельс хозяйственный поезд. Из-за аварии ряд поездов курсировали по своим маршрутам с опозданием.
Выяснилось, что по причине ЧП под Киевом в конечные пункты своего назначения вынуждены были прийти с опозданием 14 пассажирских поездов.