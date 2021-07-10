УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

10 июля 2021, 10:59

На участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Авария на железной дороге под Киевом / t.me/chat_Fastiv

В субботу, 10 июля, в Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, устраняются последствия аварии.

Отметим, что в связи с аварией часть пассажирских поездов Укрзализныци курсируют с опозданием.

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", - говорится в сообщении.

/ Facebook/Сергей Тонковид

Задерживаются 13 поездов:

  • №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3:00);
  • №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут);
  • №358 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 30 минут);
  • №761 Киев - Одесса (задержка составила 1:00 40 минут);
  • №715 Киев - Львов (задержка составила 1:00 25 минут);
  • №20 Попасная - Киев (задержка составила 1:00);
  • №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00 35 минут);
  • №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00);
  • №81 Ужгород - Киев (задержка составила 2:00);
  • №106 Одесса - Киев (задержка составила 2:00);
  • №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут);
  • №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1:00).

.

новости Киева Васильков Укрзализныця Укрзализныця новости
Сейчас вы просматриваете новость «Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравленияС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления Леди Гага топлес сделала смелое селфи у бассейнаЛеди Гага топлес сделала смелое селфи у бассейна Вы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совокВы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совок "Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории Военные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение РоссииВоенные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение России

Последние новости

11:10

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

10:59

Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

10:48

"Если Моргенштерн в Украине, то мы на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

10:32

Странный побочный эффект: после вакцинации препаратом Pfizer у женщин быстро растет грудь Видео

09:14

Резников пригрозил выдворять незаконно понаехавших в Крым россиян Видео

Реклама
09:05

Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают

08:35

Музыканты из российской группы Wildways нарвались на "Путин х**ло" на Atlas Weekend Видео

08:17

Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки Видео

07:54

В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире

07:45

Россиянам надо еще больше врать об Украине мнение

07:15

Скандал в НАУ: в вузе запретили появляться в шортах и мини-юбках Видео

07:10

В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

06:40

В Запорожье пенсионерка подралась в автобусе с пассажиркой без маски Видео

06:30

Евроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с Китаем мнение

06:03

В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Видео

05:28

Разошлись швы после операции: на улице в центре Киева мужчина скончался от потери крови Видео

05:02

Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

04:22

Удар по Путину и разменная монета для торга с Кремлем: эксперт спрогнозировал судьбу Медведчука Видео

03:50

Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова Видео

03:02

Как компенсировать вред от недосыпа – простой способ

Реклама
02:16

Гороскоп на завтра 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

01:37

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Видео

00:51

Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

00:19

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

09 июля, пятница
23:50

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО Видео

23:14

"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде Видео

23:05

Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем Видео

22:53

Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита Видео

22:33

Синоптики рассказали, где будет самая опасная погода в Украине на выходных Видео

22:20

Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель Видео

22:09

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

22:04

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

21:30

Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине Видео

21:26

В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

20:47

Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть Видео

20:47

Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

20:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

20:30

Все держится на одном гвозде — президенте Зеленском мнение

20:19

Военным хотят существенно повысить пенсии: кто и какую доплату получит

20:18

Гороскоп на завтра 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

Реклама
19:50

"Думала, это муравьи": в Ровенской области змеи атакуют украинцев Видео

19:48

Ученые узнали, у мужчин с каким голосом будут проблемы в семье Видео

19:40

Никифоров признался, как и когда познакомился с Зеленским

19:21

Перелетел через руль, велосипед рухнул сверху: на Ровенщине подросток погиб на аварийном мосту Видео

19:17

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день Видео

19:17

Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

19:03

Зеленский подготовил аргументы против Северного потока-2 - ОПУ

18:49

США расширили "черный список" против режима Путина Видео

18:36

Начали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говорить Видео

18:28

Когда Украину покинет адская жара: синоптики назвали дату похолодания Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять