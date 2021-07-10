Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

Авария на железной дороге под Киевом / t.me/chat_Fastiv

В субботу, 10 июля, в Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, устраняются последствия аварии.

Отметим, что в связи с аварией часть пассажирских поездов Укрзализныци курсируют с опозданием.

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", - говорится в сообщении.

/ Facebook/Сергей Тонковид

Задерживаются 13 поездов:

№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3:00);

№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут);

№358 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 30 минут);

№761 Киев - Одесса (задержка составила 1:00 40 минут);

№715 Киев - Львов (задержка составила 1:00 25 минут);

№20 Попасная - Киев (задержка составила 1:00);

№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00 35 минут);

№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00);

№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2:00);

№106 Одесса - Киев (задержка составила 2:00);

№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут);

№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1:00).

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