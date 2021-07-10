Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

На участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.
В субботу, 10 июля, в Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, устраняются последствия аварии.
Отметим, что в связи с аварией часть пассажирских поездов Укрзализныци курсируют с опозданием.
"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныци направляются с опозданием", - говорится в сообщении.
Задерживаются 13 поездов:
- №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3:00);
- №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут);
- №358 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 30 минут);
- №761 Киев - Одесса (задержка составила 1:00 40 минут);
- №715 Киев - Львов (задержка составила 1:00 25 минут);
- №20 Попасная - Киев (задержка составила 1:00);
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00 35 минут);
- №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00);
- №81 Ужгород - Киев (задержка составила 2:00);
- №106 Одесса - Киев (задержка составила 2:00);
- №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут);
- №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1:00).
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Автор: Алексей Тычина