Серьезная авария на железной дороге под Киевом: уже опаздывают 14 поездов

Из-за аварии на железной дороге под Киевом опаздывали 14 пассажирских поездов / Facebook/Сергей Тонковид

В субботу, 10 июля, недалеко от Киева сошел с рельс хозяйственный поезд. По состоянию на 11:30 из-за аварии на железной дороге задерживались 14 пассажирских поездов.

Пассажирам поездов, которые задерживались, помогали, говорится в Telegram-канале Укрзализныци.

В УЗ добавили, что работают над восстановлением железнодорожного сообщения, собственными силами отвозят пассажиров в аэропорт Киев, назначают внеграфиковые остановки на станции Киев-Волынский и вывели в рейс дополнительный аэроэкспресс.

Авария на железной дороге под Киевом – какие поезда задерживаются:

На около четыре часа задерживаются поезда Львов – Бахмут (№142) и Ужгород – Киев (№81);

Приблизительно на три часа опаздывают поезда Трускавец – Киев (№50), Черновцы – Чернигов (№118), Шепетовка – Киев (№870), Каменец-Подольский – Киев (№770) и Геническ – Хмельницкий (№281);

Приблизительно на два часа опаздывают поезда Ужгород – Киев (№30), Тернополь – Киев (№748), Киев – Одесса (№761), Киев – Львов (№715) и Солотвино – Киев (№14);

Поезд Гречаны – Киев (№868) опаздывает на 1 час 20 минут и поезд Измаил – Киев (№146) задерживается на 1 час 10 минут.

Ранее сообщалось, что хозяйственный поезд сошел с рельс между станциями Васильков и Боярка. По состоянию на 9:00 из-за аварии задерживались 13 пассажирских поездов.