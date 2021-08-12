Шины на рельсах и разбитые окна: вандалы разгромили поезд Укрзализныци

В Кировоградской области атаковали поезд УЗ / trassae95.com

В Кировоградской области неизвестные устроили нападение на пригородный поезд № 6505 сообщением Знаменка - Т. Шевченко. Инцидент произошел на перегоне Фундуклеевка — Цибулево.

Злоумышленники заблокировали движение электрички и разбили стекло в дверях одного из вагонов, рассказали в пресс-центре регионального филиала Одесская железная дорога АО Укрзализныця.

Агрессивные вандалы положили резиновые шины и камни на железнодорожные пути, таким образом заставив поезд остановиться, после чего они повредили дверь второго с хвоста вагона.

На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленники к тому времени успели скрыться.

В одесском филиале Укрзализныци отмечают, что "кроме убытков, которые несет железная дорога, страдают в первую очередь пассажиры, ведь поврежденные вагоны снимаются с движения для восстановления, сокращает состав поездов".

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/ trassae95.com

В УЗ говорят, что подобные инциденты наносят значительный материальный ущерб, образуют крайне опасные условия работы железнодорожного транспорта и угрожают вероятностью возникновения аварийных ситуаций, что может привести даже к человеческим жертвам.

К счастью, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.

В связи с аварией часть пассажирских поездов Укрзализныци курсировали с опозданием.