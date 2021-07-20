71% роботодавців в Україні готові перевести працівників на 4-денку: в чому сенс

Роботодавці кажуть, що готові дати співробітникам зайвий вихідний / turplay.ru

52,5% роботодавців, вважають реалістичною можливість запровадити 4-денний робочий тиждень в Україні. Водночас 47,5% опитаних вважають ідею не реалістичною для нашої країни.

Роботодавці готові до експериментів

Більшість роботодавців - 71,3% - готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень у своїй компанії, в якості експерименту, свідчать дані дослідження Jooble.

У той же час, 28,7% не готові експериментувати зі зміною графіка співробітників.

читайте такожУкраїнців чекають додаткові вихідні: Кабмін перенесе робочі дніТі, хто згоден, готові перебудувати внутрішні процеси таким чином, щоб продукт або послуга, яку надає бізнес, залишилася доступною для клієнта без змін.

Роботи менше, а зарплата така ж

Більша частина респондентів (72%) вважають, що 4-денка дасть співробітникам більше свободи у вирішенні особистих питань. Крім того, роботодавці відзначили, що це допоможе зменшити офісні витрати компанії, наприклад, на електроенергію або папір, оптимізує бізнес-процеси при меншій кількості робочих годин, підвищить лояльність співробітників до компанії, допоможе швидше вирішувати робочі завдання і збільшить самодисципліну.

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87,8% опитаних Jooble роботодавців відзначили, що вони готові залишити незмінною зарплату своїм співробітникам при зменшенні кількості робочих годин. А 12,2% вважають, що зарплату логічно зменшити в такому випадку.

4-денний робочий тиждень: доводи проти

Роботодавці, які не готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень у своїй компанії в якості експерименту відзначили, що це пов'язано з тим, що:

діяльність компанії не підходить для такого формату роботи,

зменшить доходи компанії,

сповільнить різні процеси в компанії,

зменшить контроль за роботою співробітників.

Дослідження проведено аналітиками Jooble на основі опитування 345 українських роботодавців у період з 8 червня по 8 липня 2021 року.