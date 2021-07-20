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71% работодателей в Украине готовы перевести сотрудников на 4-дневку: в чем смысл

20 июля 2021, 13:20

Украинские работодатели удивили готовностью к экспериментам.

Работодатели говорят, что готовы дать сотрудникам лишний выходной / turplay.ru

52,5% работодателей, считают реалистичной возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине. В то же время 47,5% опрошенных считают идею не реалистичной для нашей страны.

Работодатели готовы к экспериментам

Большинство работодателей - 71,3% - готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании, в качестве эксперимента, свидетельствуют данные исследования Jooble.

В то же время, 28,7% не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.

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Работы меньше, а зарплата та же

Большая часть респондентов (72%), считают, что 4-дневка даст сотрудникам больше свободы в решении личных вопросов. Кроме того, работодатели отметили, что это поможет уменьшить офисные расходы компании, например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.

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87,8% опрошенных Jooble работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. А 12,2% считают, что зарплату логично уменьшить в таком случае.

4-дневная рабочая неделя: доводы против

Работодатели, которые не готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента отметили, что это связано с тем, что:

  • деятельность компании не подходит для такого формата работы,
  • уменьшит доходы компании,
  • замедлит различные процессы в компании,
  • уменьшит контроль за работой сотрудников.

Исследование проведено аналитиками Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей в период с 8 июня по 8 июля 2021 года.

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