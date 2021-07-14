Началась проверка зарплат украинцев: кому из работодателей грозят громадные штрафы в гривнах

Началась проверка зарплат украинцев: / УНИАН

В Украине начали массовую проверку работодателей на соблюдение трудового законодательства. Будут проверять всех работодателей – на официальное оформление сотрудников, сообщает Обозреватель.

С 1 июля налоговые инспекторы вместе с инспекцией труда начала рейды по работодателям. Как разъяснили в фискальной службе, они имеют право прийти на любое предприятие, поговорить с сотрудниками, посетить производственные помещения, проверить документы.

Если окажется, что среди сотрудников есть официально неоформленные или выяснят, что вместо настоящего трудового договора используют, например, гражданско-правовый, то придется заплатить штраф в размере 60 тысяч гривен, а если нарушение зафиксируют во второй раз, то сумма уже составит 180 тысяч гривен.

Инспектор имеет право:

прийти на предприятие в любой рабочий день;

без препятствий поговорить с любым сотрудником;

проверить документы о трудоустройстве;

зафиксировать нарушения, если такие есть.

В случае, если при проверке окажется, что в штате сотрудников меньше, чем по факту обнаружат на предприятии, или если среди присутствующих будут неоформленные, то работодателю придется заплатить штраф. В случае, если сотрудник работает, проходит практику или стажировку без оформления, это все равно будет считаться нарушением.

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Напомним, ранее в июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый законопроект упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке).