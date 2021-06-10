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Как будут считать пенсии без бумажных трудовых книжек - ответ Пенсионного фонда

10 июня 2021, 11:24
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В профильном ведомстве ответили на важный и интересующий миллионы украинцев вопрос - что изменится с заменой бумажных трудовых книжек на электронные.

Трудовая книжка
Трудовая книжка / УНИАН

В Украине с 10 июня 2021 года официально заработали электронные трудовые книжки. Как сообщает Пенсионный фонд Украины на официальной странице в соцсети Facebook, в результате пенсии украинцам будут назначать автоматически, а бумажные трудовые можно будет отправить в архив.

Новый закон позволяет не оформлять и не вести документы в бумажном виде. "Пенсионный фонд Украины в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями", – говорится в сообщении.

Бумажные трудовые книжки уничтожаться не будут, но предприятия не обязаны их хранить. Если сотрудник хочет, может забрать ее себе и беречь дома, а работодатель по требованию обязан ее заполнять. Все данные при этом будут храниться онлайн.

"Это определенный прорыв. Те, кто сталкивался с оформлением пенсии, знает, сколько времени теряется при оформлении выплаты. Для всех нас, кто будет выходить на пенсию, это большое послабление", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Напомним, ранее в июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

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