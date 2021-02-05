Отмена бумажных трудовых книжек: как будут начислять пенсии "по-новому"

В ПФУ рассказали как будут начислять пенсии / УНИАН

После того как сегодня Рада одобрила законопроект о введении электронных трудовых книжек, в Пенсионном фонде (ПЦУ) пояснили, как теперь будут начисляться выплаты.

Согласно информации, в ПФУ есть центры обработки данных, где проходит полное дублирование информации. Сведения для начисления пенсии при переходе с бумажного носителя на электронный не потеряются, заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий в эфире канала Украина 24.

"Роль трудовой - это информация о трудовых отношениях. На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть, включая должность, профессиональные признаки работы, приказы о приеме и увольнении с работы. Эта информация уже есть", - рассказал Малецкий.

Он уверил, что информация не пропадет, поскольку в ПФУ для этого создают необходимые условия.

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"У нас есть основной и резервный центры обработки данных, у нас проходит полное дублирование информации. Поэтому потеряться ничего не может", - подчеркнул замглавы правления ПФУ.

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