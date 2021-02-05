Отмена бумажных трудовых книжек: как будут начислять пенсии "по-новому"

Роль трудовой - это информация о трудовых отношениях. На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Эта информация накапливается.
После того как сегодня Рада одобрила законопроект о введении электронных трудовых книжек, в Пенсионном фонде (ПЦУ) пояснили, как теперь будут начисляться выплаты.
Согласно информации, в ПФУ есть центры обработки данных, где проходит полное дублирование информации. Сведения для начисления пенсии при переходе с бумажного носителя на электронный не потеряются, заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий в эфире канала Украина 24.
"Роль трудовой - это информация о трудовых отношениях. На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть, включая должность, профессиональные признаки работы, приказы о приеме и увольнении с работы. Эта информация уже есть", - рассказал Малецкий.
Он уверил, что информация не пропадет, поскольку в ПФУ для этого создают необходимые условия.
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"У нас есть основной и резервный центры обработки данных, у нас проходит полное дублирование информации. Поэтому потеряться ничего не может", - подчеркнул замглавы правления ПФУ.
Напомним, ранее сообщалось:
- В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
- Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
- За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
- В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
- Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)