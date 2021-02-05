Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона

Трудовая книжка / УНИАН

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

В частности, законопроектом предусматривается:

назначение пенсии через личный электронный кабинет на веб-портале э-услуг Пенсионного фонда ‒ причем даже без заявления самого человека, которому положены выплаты;

реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение им в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно осуществляться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения обязаны подавать страхователи или застрахованные лица.

в случае, если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, то территориальный орган Пенсионного фонда обязан сообщить застрахованному лицу об этом и о необходимости их предоставления.

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