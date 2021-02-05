Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №3623 (о замене Замена бумажных трудовых книжек электронными) - 265 голосами.
Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)
В частности, законопроектом предусматривается:
- назначение пенсии через личный электронный кабинет на веб-портале э-услуг Пенсионного фонда ‒ причем даже без заявления самого человека, которому положены выплаты;
- реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение им в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно осуществляться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения обязаны подавать страхователи или застрахованные лица.
- в случае, если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, то территориальный орган Пенсионного фонда обязан сообщить застрахованному лицу об этом и о необходимости их предоставления.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
- Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
- За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
- В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
Автор: Дмитрий Видоменко