УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона

5 февраля 2021, 15:04
Прослушать новость
Остановить

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №3623 (о замене Замена бумажных трудовых книжек электронными) - 265 голосами.

Трудовая книжка
Трудовая книжка / УНИАН

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

В частности, законопроектом предусматривается:

  • назначение пенсии через личный электронный кабинет на веб-портале э-услуг Пенсионного фонда ‒ причем даже без заявления самого человека, которому положены выплаты;
  • реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение им в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно осуществляться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения обязаны подавать страхователи или застрахованные лица.
  • в случае, если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, то территориальный орган Пенсионного фонда обязан сообщить застрахованному лицу об этом и о необходимости их предоставления.

Читайте такжеВ Кабмине объяснили, почему в Украине могут исчезнуть бумажные трудовые книжки

Напомним, ранее сообщалось:

  • В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
  • Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
  • За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
  • В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
трудовая книжка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом УкраиныПолитолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 УкраинаВ Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIKСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБОСанкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО
Следующий материал

Последние новости

16:31
Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей
16:30
Авторы хитового проекта Dying Light представили план поддержки игры на февраль Видео
16:26
Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального Видео
16:07
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки Видео
16:06
Блокирование трех каналов: Данилов высказался насчет отмены санкций Видео
Реклама
16:05
У репера Noize MC отменили концерт из-за его поддержки Навального
15:58
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудные открытки
15:36
В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС Видео
15:35
Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ Видео
15:35
Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось
15:33
"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки
15:11
Телеведущая раскрыла три способа ухаживать за лицом во время поездок
15:07
Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление Видео
15:04
Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона Видео
14:35
Композитор Silent Hill намекает на возвращение культовой серии Видео
14:30
Тарифные бунты: протестующие перекрыли трассы и выдвинули новые требования Видео
14:26
Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy
13:40
Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021: когда смотреть и что ждать Видео
13:40
"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде Видео
13:37
Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах
Реклама
13:30
Укрзализныця оправдалась за "российский" Крым
13:21
Актриса из Звездных войн умерла от редкой формы рака
12:53
Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии Видео
12:46
Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка Видео
12:44
В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI Видео
12:43
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина Видео
12:39
Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу
12:33
ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение Видео
12:11
Степанов назвал основную выгоду от локдауна
12:11
Рада запустила автоматическое начисление пенсий в Украине
12:07
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
12:03
"Агонь!": Илона Гвоздева показала грудь в откровенном наряде
11:49
"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией Видео
11:41
Календарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для перемен Видео
11:36
"Непотопляемая" российская актриса получила запрет на въезд в Украину Видео
11:32
Не докладывают мяса: под Черниговом тигр загрыз сотрудника зоопарка Видео
11:05
Скрытый признак рака поджелудочной: на что обратить внимание при походе в туалет Видео
11:04
"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения Видео
10:55
Фильм Обитель Зла выйдет раньше запланированного срока
10:45
В правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 года
Реклама
10:33
"Пофиг, чей Крым?": Укрзализныця влипла в скандал с "российским" полуостровом Видео
10:27
В партии Зеленского рассказали, как обстоит дело с его вторым сроком Видео
10:22
Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь Видео
10:19
"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021
10:04
Во Львове вандалы изуродовали памятник Бандере
10:04
Как Евросоюз покарает Россию за заключение Навального мнение
09:53
Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье Видео
09:50
"Вы - политические проститутки и фашисты": Навальный ответил на обвинения в суде Видео
09:33
Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине
09:28
Вечеринка президента: СМИ рассказали, как Зеленский отметил день рождения Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять