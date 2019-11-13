У Гончарука уточнили, отменят ли трудовые книжки в Украине

Дмитрий Дубилет рассказал, отменят ли трудовые книжки в Украине / Фото 24 канал

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее рассказал, когда в Украине будет запущена система электронных больничных, уточнил детали реформы по отмене трудовых книжек.

По его словам, сейчас законодательство требует, чтобы граждане имели трудовые книжки, чтобы работодатель их администрировал и хранил.

"Вместо этого мы стараемся сделать очень простую вещь – мы не отменяем трудовые книжки, а делаем их опциональными. То есть если вы хотите, вы можете иметь трудовую книжку и можете просить вашего работодателя поставить туда штамп, но это становится не обязательным. И много людей на самом деле будут счастливы, если им не нужно будет иметь эти трудовые книжки", - сказал Дубилет в интервью 24 каналу.

Министр также добавил, что информация о трудовом стаже, которая будет затем использоваться при социальных выплатах, уже есть в электронных реестрах, начиная с 2000 года.

"И государство уже эту электронную информацию использует, а трудовые книжки просто надо было отменить", - считает он.

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Напомним, ранее Дубилет рассказал, во сколько обойдется госбюджету перепись населения в Украине. До этого он утверждал, что в стране избавятся от большей части документов в бумажной форме. Кроме того, Дмитрий Дубилет выступил с инициативой отказаться от защищенной стационарной государственной спецсвязи.