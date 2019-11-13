Стало известно, когда в Украине заработают электронные больничные

Врачи смогут выписывать электронный больничный в несколько кликов / Фото Украина молодая

В течение нескольких месяцев в Украине в пилотном варианте будет запущена система электронных больничных. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее выступил с инициативой отказаться от защищенной стационарной государственной спецсвязи.

Он отметил, что в стране существует много фейковых больничных. Поэтому благодаря электронной системе и работодатель, и государство смогут проверять подлинность этих документов. Кроме того, врачи будут выписывать больничный в несколько кликов и смогут легко их регистрировать.

"С другой стороны, вам, как пользователю, будет также удобнее, ведь для того, чтобы закрыть больничный не надо будет снова идти в больницу, это можно будет сделать дистанционно. Таким образом, с переходом на электронную форму – выигрывают абсолютно все", - сказал министр в интервью 24 каналу.

Кроме того, по словам Дубилета, сейчас проводится анализ абсолютно всех медицинских справок, которые требует государство от граждан. В результате будет принято решение, какие из медицинских справок можно отменить.

"Мы сейчас будет обсуждать с экспертами около 100-300 ситуаций, когда государство требуют эти справки, и, по моему мнению, едва ли не в половине случаев их можно отменить. Например, справка в бассейн. Смотрите, мы будем еще обсуждать с обществом, но то, что нам говорят эксперты, справка в бассейн – это лишняя бюрократия, лишние взятки, потому что все их просто покупают, и такие справки никого ни от чего не защищают", - отметил он.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах по масштабному сокращению числа сотрудников государственных учреждений.