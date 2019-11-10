В Кабмине решили ликвидировать защищенную государственную спецсвязь

Дмитрий Дубилет / Униан

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет выступил с инициативой отказаться от защищенной стационарной государственной спецсвязи.

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", – сказал он в интервью 24 каналу.

По его мнению, стационарную спецсвязь можно заменить инновационным приложением.

"Которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами", – подчеркнул правительственный чиновник.

Дубилет добавил, что речь идет о приложении для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов, а на сегодня эта идея находится на стадии обуждения.

Напомним, ранее Дубилет заявил о планах по масштабному сокращению числа сотрудников государственных учреждений.