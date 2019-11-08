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Дубилет испугался "двух зон напряжения" и попросил охрану

8 ноября 2019, 11:40

Министр Кабмина надеется, что ему не долго придется пользоваться услугами госохраны.

Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет / facebook.com/dubilet

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет попросил приставить к нему государственную охрану. По его словам, данное решение обусловлено тем, что он находится между "двух зон напряжения".

"Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану", - написал он в своем Telegram-канале.

Так, Дубилет рассказал, что координирует проект по борьбе с теневым алкоголем.

"Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить к украинскому бюджету 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать", - отметил министр.

Кроме того, он координирует проведение конкурсов на государственные топ-должности.

"Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - подытожил Дубилет.

Также он выразил надежду, что "это явление временное".

Напомним, что ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах по масштабному сокращению числа сотрудников государственных учреждений.

Кабмин Дмитрий Дубилет Госохрана
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