В Кабмине решили выгнать 18 тысяч госчиновников: кто попадет под сокращение

В Украине уволят 18 тысяч госчиновников

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах по масштабному сокращению числа сотрудников государственных учреждений.

По его словам, под сокращение попадут сотрудники районных государственных администраций.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций", - написал Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение призвано повысить эффективность работы госорганов.

Он подчеркнул, что по результатам анализа, часть функций райадминистраций дублируется с объединенными территориальными общинами, часть функций устарела, а часть - неэффективна и будет ликвидирована.

Читайте такжеУ Зеленского подтвердили планы по сокращению числа депутатов РадыДубилет отметил, что все сотрудники, подлежащие увольнению, будут уведомлены об этом за 2 месяца и им будет выплачена компенсация.

Кроме того, Кабмин вместе с Госслужбой занятости готовится уволенным госслужащим предложить новую работу и проффесиональное обучение для нее или подготовку к началу собственного бизнеса, запустить для них бесплатный курс ІТ-грамотности.

Отметим, что согласно постановлению Кабмина №91 от 25 марта 2014 года (с учетом внесенных изменений в 2016-2019 годах), предельная численность работников областных госадминистраций составляет 17,1 тыс. сотрудников, райадминистраций - 55,9 тыс. человек.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу в государственном бюджете на 2020 год сократить расходы на содержание государственных чиновников на 10%.