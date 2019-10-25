Сократить расходы: Зеленский пригрозил госчиновникам "обрезанием"

Сокращение расходов на госаппарат позволит направить их на социально важные статьи бюджета.
Расходы в государственном бюджете на 2020 год на содержание государственных чиновников должны быть сокращены на 10%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Такую задачу глава государства поставил по итогам совещания по подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению.
"Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Президент добавил, что сокращение расходов на госаппарат позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.
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"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - резюмировал глава государства.
Напомним, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год. За документ, поданный с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, отдали свои голоса 256 народных избранников.