Сократить расходы: Зеленский пригрозил госчиновникам "обрезанием"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Расходы в государственном бюджете на 2020 год на содержание государственных чиновников должны быть сокращены на 10%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такую задачу глава государства поставил по итогам совещания по подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению.

"Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент добавил, что сокращение расходов на госаппарат позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

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"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - резюмировал глава государства.

Напомним, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год. За документ, поданный с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, отдали свои голоса 256 народных избранников.