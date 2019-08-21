У Зеленского надумали упростить увольнение госчиновников

Максим Нефедов рассказал, что окумент может быть внесен как неотложный / Униан

В Офисе президента Украины готовят законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих. Как сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, этот документ может быть внесен как неотложный.

По словам чиновника, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформированной таможенной службы.

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников... Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим - он может в любой момент уйти на больничный и де-факто находиться там вечно. Думаю, тогда процесс обновления (таможни, - ред.) точно затянется", - заявил Нефедов, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также"Петр І или маленький Лукашенко": зачем Зеленский кошмарит чиновниковГлава Государственной таможенной службы напомнил, что на данный момент без должности остался только один из руководителей таможен, увольнения которых требовал президент Владимир Зеленский. Речь идет о главе Львовской таможни.

Напомним, 13 июля Владимир Зеленский во время визита в Одессу обвинил тогда еще исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова во лжи и попросил уволиться. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

14 июля Власов написал заявление об увольнении.

17 июля Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова.