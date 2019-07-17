Кабмин уволил раскритикованого Зеленским и.о. главы ГФС

Александр Власов / .facebook.com /Александр Власов

Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова. Решение будет реализовано в следующий понедельник – 22 июля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

Как пишет РБК Украина, Гройсман уточнил, что до конца недели будет происходить передача дел.

"Сегодня решение принято. До понедельника будет передача дел", – сказал премьер-министр.

Поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Напомним, 13 июля Владимир Зеленский во время визита в Одессу обвинил Александра Власова во лжи и попросил уволиться. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

14 июля Власов написал заявление об увольнении.