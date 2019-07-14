"Вы считаете, что я идиот?": и.о. главы ГФС, на которого наехал Зеленский, написал заявление об отставке

14 июля 2019, 13:25

Власов уточнил, что в понедельник, 15 июля, направит заявление в Кабинет министров.

Александр Власов
Власов написал заявление об увольнении / facebook.com /Александр Власов

И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, которого Владимир Зеленский накануне в Одессе обвинил во лжи и попросил уволиться, услышал просьбу президента и написал заявление об отставке.

Отметим, Власов сразу же заявил, что напишет заявление, как только вернется домой.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - сообщил в воскресенье, 14 июля, на своей странице в Facebook Власов.

Власов уточнил, что в понедельник, 15 июля, направит заявление в Кабинет министров.

Напомним, после обвинения, выдвинутого Зеленским, Власов попытался оправдаться, однако президент жестко ему ответил: "Вы считаете, что я идиот, действительно?".

"Господин Власов… мы с вами договорились, что вы уволите людей, таможенников, если они сами не уйдут, если они сами не пойдут на написание заявления об увольнении… После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке и очень радовался — действительно нормальный человек да, появился, я увидел, что вы их уволили", — говорил 13 июля президент.

Также Зеленский сообщил, что потом узнал из документов, что таможенники отправлены в отпуск. "А потом попросил предоставить мне документы реальные, чтобы я увидел, и они не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск…", — заявил Зеленский.

Читайте такжеИскореним старые кадры: в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ГФСВласов пытался оправдаться. "За тот короткий срок цель достигнута — они освобождены от исполнения обязанностей… два должностных лица пошли в отпуск… по состоянию здоровья близких родственников…", — утверждал он.

"Вы считаете, что я идиот, действительно?.. Ну, хорошо, я. Вы нас всех считаете идиотами?" — отреагировал на оправдание украинский лидер.

"Нет, господин президент", — сказал Зеленскому и.о. главы ГФС.

После этого они обменялись репликами. Зеленский сказал Власову: "Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении", а чиновник коротко ответил —  "Есть, господин президент". 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе устроил свару с мэром из-за кала.

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увольнение ГФС Владимир Зеленский новости Украины Александр Власов
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