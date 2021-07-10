"А мені б їхати": скандальний нардеп Юрченко після ДТП у Львові помчав до Києва

Олександр Юрченко вирушив "підкорювати" Київ / Facebook

Народний депутат України Олександр Юрченко, який нещодавно відзначився черговою витівкою - ДТП з бійкою у Львові, вже помчав трасою до Києва.

У Мережі з'явилося відео, як по дорозі на шаленій швидкості мчить Ford Mustang синього кольору з номерами, що знаменують рік народження депутата - 1988.

Наркоскандал с Юрченко:

У Львові вдень 8 липня народний депутат Олександр Юрченко, будучи під наркотиками став винуватцем ДТП.

Він виїжджав з платної парковки в центрі міста заднім ходом на синьому Ford Mustang і вдарив машину Volkswagen Jetta, що стояла в пробці.

Після цього депутат спробував втекти з місця події, але дорога була заблокована автомобілями.

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Водій-жертва ввімкнув відеокамеру і почав знімати нардепа на відео. Той у відповідь почав його бити і вирвав телефон. На допомогу потерпілому прийшли перехожі, які відтіснили Юрченка і викликали копів.

читайте такожСкандальний нардеп Юрченко під наркотиками влаштував ДТП у центрі Львова і побив водія-ЗМІПо приїзду на виклик, поліцейські запідозрили народного обранця в стані наркотичного сп'яніння і відвезли на огляд, де їх підозри підтвердилися.

Пізніше медична експертиза підтвердила наркотичне сп'яніння. У крові нардепа експертиза виявила сліди метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), тобто - екстазі.

"Засіб, який мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю, що це таке", - прокоментував результати експертизи Юрченко.

Однак Олександр Юрченко своєї провини не визнає, а перкладывает все на водія, якого він протаранив, стверджуючи, що "це він створив аварійну ситуацію".