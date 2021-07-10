"А мне бы ехать": скандальный нардеп Юрченко, после ДТП во Львове, помчал в Киев на любимом Мустанге

Александр Юрченко отправился "покорять" Киев / Facebook

Народный депутат Украины Александр Юрченко, который недавно отличилился очередной выходкой - ДТП с дракой во Львове, уже помчал по трассе в Киев.

В Сети появилось видео, как по дороге с бешенной скоростью мчит Ford Mustang синего цвета с номерами, знаменующими год рождения депутата - 1988.

Наркоскандал с Юрченко:

Во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП.

Он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке.

После этого депутат попытался сбежать с места происшествия, но дорога была заблокирована автомобилями.

Реклама

Водитель-жертва включил видеокамеру и начал снимать нардепа на видео. Тот в ответ начал его бить и вырвал телефон. На помощь потерпевшему пришли прохожие, которые оттеснили Юрченко и вызвали копов.

Читайте такжеСкандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИПо приезду на вызов, полицейские заподозрили народного избранника в состоянии наркотического опьянения и отвезли на освидетельствование, где их подозрения подтвердились.

Позже медицинская экспертиза подтвердила наркотическое опьянение. В крови нардепа экспертиза обнаружила следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), то есть - экстази.

"Средство, которое мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое", - прокомментировал результаты экспертизы Юрченко.

Однако Александр Юрченко своей вины не признает, а перкладывает все на водителя, которого он протаранил, утверждая, что "это он создал аварийную ситуацию".