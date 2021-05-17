Адвокат розповів, що не так зі зверненням Чауса і пояснив "привіт Порошенку"

Микола Чаус записав відеозвернення / beztabu.net

Адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець прокоментував відеозвернення колишнього судді Дарницького райсуду Києва, в якому він анонсував гучні викриття високопоставлених осіб.

У коментарі виданню Strana.ua адвокат припустив, що відео Чаус записав під тиском і він не перебуває на волі. На його думку, екс-суддю контролюють якісь особи, і найімовірніше до його викрадення з Молдови причетні українські спецслужби.

Він також звернув увагу на те, що Чаус читав своє звернення з папірця: "Якщо людина говорить від себе, він буде заїкатися, проявляти якусь міміку. А тут Чаус сидить рівно і просто зачитує текст".

На його думку, спроба Чауса довести, що з Молдови його ніхто не викрадав, виглядає непереконливо. Він вважає, що Чаус знаходиться в Україні, і під контролем спецслужб.

Адвокат також звернув увагу на те, відео в телеграм-каналі де з'явилося звернення Чауса, є першим публічним повідомленням в цьому телеграм-каналі, але за рахунком воно є шостим: "Мабуть, до цього намагалися в ньому теж щось розміщувати. Сам адреса електронної пошти, на який зареєстрований Телеграм-канал, анонімний – він не вимагає реєстрації номера мобільного телефону. Це зроблено навмисне, щоб не можна було відстежити його місцезнаходження".

Кравець також не виключив, що справа Чауса може бути використана в політичній грі проти Петра Порошенка: "Судячи з того, що присутність Порошенка в медіапросторі з моменту викрадення Чауса різко спала, на мій погляд, всі, і в тому числі Порошенко, вважають, що у Чауса є якась інформація про своє викрадення і причетність п'ятого президента до цього".

Відеозвернення екс-судді: реакція дружини Чауса

Дружина екс-судді Миколи Чауса, Світлана, також прокоментувала його відеозвернення.

Вона каже, що її чоловік не схожий на себе на відео: "Такі емоції, міміка, манера мови - не властиві йому. Видно, що він не згоден з тим, що говорить. Але він надто спокійний. Якби він говорив від себе, він був би більш емоційним. Думаю, йому написали і дали прочитати цей текст ".

За її словами, дивним звучить його звернення до неї: "Я знаю Миколу 22 років. Протягом всіх цих 22 років він називав мене по імені, але ніколи не називав "Світлана". Повним ім'ям - ніколи. Ні вдома, ні при друзях" .

Жінка також звернула увагу на зовнішній вигляд колишнього судді: "Він в чужій сорочці. Це не його сорочка. Хто її купував?".

"Він ні слова не говорить про події квітня, коли його викрали з Кишинева. Незрозуміло, чому він акцентує увагу на тому, що було в 2016 році, і мовчить про викрадення з Молдови на очах у сина. З його слів виходить, що він навмисне залишив мене, свою матір, дітей та сам по своїй волі відокремився від сім'ї і адвокатів. Тут явна невідповідність. Я в це не вірю", - додала Світлана Чаус.

Нагадаємо, у своєму зверненні Чаус заявив про те, що відчуває себе добре і з ним все гаразд. Скандальний суддя також стверджує, що знаходиться в безпеці, проте не може повідомити про своє місцезнаходження. За його словами, він був викрадений ще в 2016 році і пообіцяв найближчим часом багато викриттів.

Викрадення Миколи Чауса в Молдові:

У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.

Пізніше в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса. 30-річного чоловіка затримали 9 травня при в'їзді в країну. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в "організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екс-судді".

Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Справа Миколи Чауса: